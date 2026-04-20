Отмены рейсов и доплаты за багаж и билеты: как мировые авиакомпании реагируют на топливный кризис

«В лучшем случае это приведет к росту цен на билеты и отмене части маршрутов. В худшем случае, если ситуация продлится 6-8 недель и дефицит станет ощутимым, это может стать экзистенциальным кризисом для авиакомпаний — даже введение топливных надбавок не компенсирует расходы. Речь может идти о десятках тысяч, а возможно и сотнях тысяч отмененных рейсов по всему миру. Это также затронет туристические компании, хотя потребители будут защищены, если их поездки подпадают под систему ATOL».