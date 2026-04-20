Отмены рейсов и доплаты за багаж и билеты: как мировые авиакомпании реагируют на топливный кризис
Сотни тысяч авиарейсов по всему миру могут быть отменены, а авиакомпании — обанкротиться, если кризис с авиационным топливом продолжится до лета, предупредил эксперт в области авиации.
Пассажиры уже сталкиваются с ростом цен на билеты после того, как стоимость авиационного топлива удвоилась с начала войны США и Израиля с Ираном. Конфликт привел к тому, что Иран закрыл Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок авиационного топлива из региона Персидского залива. Международное энергетическое агентство предупредило, что Европа может столкнуться с дефицитом топлива уже через шесть недель, пишет Daily Mail.
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), представляющая более 360 авиакомпаний, предупредила пассажиров о возможных отменах рейсов в период майских пращдников, поскольку сбои в авиасообщении распространяются из Азии в Европу.
Генеральный директор IATA Уилли Уолш подтвердил: «Мы оцениваем, что к концу мая можем начать наблюдать отмены рейсов в Европе из-за нехватки авиационного топлива. Это уже происходит в некоторых частях Азии».
Эксперт по авиации Салли Гетин заявила, что масштаб последствий для пассажиров будет зависеть от того, как долго пролив останется закрытым. «Даже если он откроется, потребуется время, чтобы восстановить поставки топлива», — сказала она.
«В лучшем случае это приведет к росту цен на билеты и отмене части маршрутов. В худшем случае, если ситуация продлится 6-8 недель и дефицит станет ощутимым, это может стать экзистенциальным кризисом для авиакомпаний — даже введение топливных надбавок не компенсирует расходы. Речь может идти о десятках тысяч, а возможно и сотнях тысяч отмененных рейсов по всему миру. Это также затронет туристические компании, хотя потребители будут защищены, если их поездки подпадают под систему ATOL».
Компания Lufthansa сообщила, что ее региональное подразделение Lufthansa CityLine приостановит работу с субботы из-за высоких цен на керосин и трудовых споров.
По словам Гетин, сильнее всего пострадают небольшие аэропорты с ограниченными запасами топлива, а также новые маршруты, которые авиакомпании запустили недавно — именно они первыми окажутся под угрозой отмены.
Она также отметила, что итогом кризиса может стать возвращение к ситуации 1990-х годов, когда авиаперелеты были дороже, а бюджетных авиакомпаний было значительно меньше, подчеркнув при этом, что ситуация развивается стремительно и ее трудно точно прогнозировать.
Как мировые авиакомпании реагируют на рост цен на авиационное топливо?
Air France-KLM заявила, что планирует повысить цены на дальнемагистральные рейсы, чтобы компенсировать рост стоимости топлива — тарифы вырастут на 50 евро за перелет туда-обратно.
American Airlines сообщила, что увеличит сборы за зарегистрированный багаж: на 10 долларов за первое и второе место и на 150 долларов за третье место на внутренних и коротких международных рейсах. Авиакомпания также сократила некоторые привилегии для пассажиров эконом-класса.
Delta Air Lines заявила, что сократит провозные мощности примерно на 3,5 процентных пункта по сравнению с первоначальным планом и повысит сборы за багаж, чтобы компенсировать рост цен на топливо: на 10 долларов за первое и второе место и на 50 долларов за третье. Авиакомпания отказалась от планов по увеличению перевозок в текущем квартале и прогнозирует прибыль ниже ожиданий Уолл-стрит.
easyJet: генеральный директор Кентон Джарвис заявил, что европейским потребителям стоит ожидать роста цен на билеты к концу лета, когда перестанут действовать текущие топливные хедж-контракты.
JetBlue Airways сообщила, что повышает сборы за дополнительные услуги, включая багаж, из-за роста операционных расходов — цены вырастут на 4–9 долларов.
Qantas Airways заявила, что отложила запланированный выкуп акций на 150 млн австралийских долларов и повысила прогноз расходов на топливо во втором полугодии 2026 года до 3,1–3,3 млрд с прежних 2,5 млрд.
Scandinavian Airlines сообщила, что отменит 1000 рейсов в апреле из-за высоких цен на нефть и авиационное топливо после отмены «нескольких сотен» рейсов в марте. Компания уже повысила цены и отметила, что даже при попытке поглотить рост затрат это станет ударом для отрасли.
Southwest Airlines заявила, что увеличит сборы за багаж на 10 долларов за первое и второе место — до 45 и 55 долларов соответственно.
TAP Air Portugal сообщила, что повышение тарифов частично компенсирует влияние роста цен на топливо на доходы.
Thai Airways заявила, что повысит цены на билеты на 10–15% для компенсации роста затрат на топливо.
Turkish Airlines и Lufthansa: их совместное предприятие SunExpress введет временную топливную надбавку в размере 10 евро на пассажира с 1 мая на рейсах между Турцией и Европой. Надбавка будет применяться к бронированиям, сделанным с 1 апреля, для вылетов с 1 мая.
United Airlines сокращает убыточные рейсы в ближайшие два квартала, готовясь к тому, что цены на нефть останутся выше 100 долларов до конца 2027 года, заявил генеральный директор Скотт Кирби. Авиакомпания также повышает тарифы, не наблюдая значительного снижения спроса, и увеличивает сборы за багаж на 10 долларов для пассажиров, путешествующих по США, Мексике, Канаде и Латинской Америке.
Virgin Atlantic вводит топливные надбавки к тарифам, но, по словам ее генерального директора Корнела Костера, все равно может не выйти на прибыль в этом году.
WestJet добавит топливную надбавку в размере 60 канадских долларов к некоторым бронированиям и будет объединять рейсы на фоне роста затрат.
И нидерландская авиакомпания KLM отменила 160 рейсов в течение следующего месяца из-за роста цен на топливо.
Еще семь авиакомпаний уже объявили о сокращении рейсов: British Airways, Virgin Atlantic, United Airlines, Scandinavian Airlines, Cathay Pacific, Air New Zealand и Norse Atlantic Airways.
Это происходит на фоне того, что власти моделируют сценарии дефицита топлива, который может начаться уже к майским праздникам, ставя под угрозу планы на отпуск для тысяч семей в разгар туристического сезона.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, председатель совета airBaltic Андрей Мартынов заверял, что серьезных изменений в полетных планах компании не ожидается. Однако все может измениться.