Самые безопасные авиакомпании мира в 2026 году
Авиаперелеты сегодня считаются одним из самых безопасных способов передвижения. Тем не менее даже в этой высокотехнологичной отрасли есть компании, которые уверенно опережают других по уровню надежности. Портал AirlineRatings.com опубликовал рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира на 2026 год.
При составлении списка эксперты учитывали сразу несколько ключевых факторов: общее количество выполненных рейсов, возраст авиапарка, наличие серьезных инцидентов, уровень подготовки пилотов, результаты международных аудитов безопасности, а также внедрение технологий по снижению турбулентности во время полета.
В этой статье — лидеры среди авиакомпаний с полным спектром услуг (full-service). Такие перевозчики обычно предлагают несколько классов обслуживания, включенные в тариф услуги, доступ в бизнес-залы и широкую маршрутную сеть. Они активно инвестируют в обучение персонала, техническое обслуживание и соблюдение международных стандартов безопасности.
Топ-10 самых безопасных авиакомпаний мира (full-service)
10. Korean Air
Южнокорейская авиакомпания за последние годы провела масштабные реформы в области безопасности и корпоративной культуры. Это позволило ей значительно повысить оценки по международным аудитам. В числе сильных сторон — современный флот и комплексные программы подготовки пилотов.
9. Virgin Australia
После реструктуризации компания сосредоточилась на упрощении авиапарка и повышении операционной стабильности. Особое внимание уделяется культуре безопасности и качеству подготовки экипажей.
8. EVA Air
Авиаперевозчик из Тайваня демонстрирует безупречную репутацию в области безопасности. Строгая дисциплина, соответствие международным стандартам и современный дальнемагистральный флот делают его одним из лидеров отрасли.
7. Singapore Airlines
Компания задает мировые стандарты безопасности благодаря высокому уровню подготовки пилотов, строгому техническому контролю и культуре дисциплины, поддерживаемой жестким регулированием в Сингапуре.
6. Air New Zealand
Известна своими инновациями в сфере безопасности и осторожным подходом к принятию решений. Компания успешно работает в сложных погодных условиях Тихоокеанского региона.
5. Emirates
Один из крупнейших операторов широкофюзеляжных самолетов в мире. Высокие стандарты безопасности обеспечиваются за счет масштабных тренировок на симуляторах и строгого регулирования в Дубае.
4. Qatar Airways
Сочетает премиальный сервис с высоким уровнем безопасности. Молодой авиапарк, строгие стандарты подготовки пилотов и стабильные результаты аудитов обеспечивают ей лидирующие позиции.
3. Qantas
Австралийская авиакомпания часто признается самой безопасной в мире. Ее отличает отсутствие катастроф в реактивную эпоху, а также использование передовых систем безопасности и огромный опыт полетов на дальние расстояния.
2. Cathay Pacific
Поддерживает высокую репутацию благодаря строгому авиационному контролю в Гонконге и постоянным инвестициям в модернизацию флота и обучение персонала.
1. Etihad Airways
Авиакомпания из Абу-Даби возглавила рейтинг 2026 года. После периода активного роста она сделала ставку на устойчивое развитие, современный авиапарк и строгие стандарты безопасности, что позволило ей занять первое место.