Самые безопасные авиакомпании мира в 2026 году
Лидеры рейтинга — это не просто крупные бренды, а компании, которые системно инвестируют в безопасность на всех уровнях.
Авиаперелеты сегодня считаются одним из самых безопасных способов передвижения. Тем не менее даже в этой высокотехнологичной отрасли есть компании, которые уверенно опережают других по уровню надежности. Портал AirlineRatings.com опубликовал рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира на 2026 год.

При составлении списка эксперты учитывали сразу несколько ключевых факторов: общее количество выполненных рейсов, возраст авиапарка, наличие серьезных инцидентов, уровень подготовки пилотов, результаты международных аудитов безопасности, а также внедрение технологий по снижению турбулентности во время полета.

В этой статье — лидеры среди авиакомпаний с полным спектром услуг (full-service). Такие перевозчики обычно предлагают несколько классов обслуживания, включенные в тариф услуги, доступ в бизнес-залы и широкую маршрутную сеть. Они активно инвестируют в обучение персонала, техническое обслуживание и соблюдение международных стандартов безопасности.

Топ-10 самых безопасных авиакомпаний мира (full-service)

 

10. Korean Air

Южнокорейская авиакомпания за последние годы провела масштабные реформы в области безопасности и корпоративной культуры. Это позволило ей значительно повысить оценки по международным аудитам. В числе сильных сторон — современный флот и комплексные программы подготовки пилотов.

9. Virgin Australia

После реструктуризации компания сосредоточилась на упрощении авиапарка и повышении операционной стабильности. Особое внимание уделяется культуре безопасности и качеству подготовки экипажей.

8. EVA Air

Авиаперевозчик из Тайваня демонстрирует безупречную репутацию в области безопасности. Строгая дисциплина, соответствие международным стандартам и современный дальнемагистральный флот делают его одним из лидеров отрасли.

7. Singapore Airlines

Компания задает мировые стандарты безопасности благодаря высокому уровню подготовки пилотов, строгому техническому контролю и культуре дисциплины, поддерживаемой жестким регулированием в Сингапуре.

6. Air New Zealand

Известна своими инновациями в сфере безопасности и осторожным подходом к принятию решений. Компания успешно работает в сложных погодных условиях Тихоокеанского региона.

5. Emirates

Один из крупнейших операторов широкофюзеляжных самолетов в мире. Высокие стандарты безопасности обеспечиваются за счет масштабных тренировок на симуляторах и строгого регулирования в Дубае.

4. Qatar Airways

Сочетает премиальный сервис с высоким уровнем безопасности. Молодой авиапарк, строгие стандарты подготовки пилотов и стабильные результаты аудитов обеспечивают ей лидирующие позиции.

3. Qantas

Австралийская авиакомпания часто признается самой безопасной в мире. Ее отличает отсутствие катастроф в реактивную эпоху, а также использование передовых систем безопасности и огромный опыт полетов на дальние расстояния.

2. Cathay Pacific

Поддерживает высокую репутацию благодаря строгому авиационному контролю в Гонконге и постоянным инвестициям в модернизацию флота и обучение персонала.

1. Etihad Airways

Авиакомпания из Абу-Даби возглавила рейтинг 2026 года. После периода активного роста она сделала ставку на устойчивое развитие, современный авиапарк и строгие стандарты безопасности, что позволило ей занять первое место.

