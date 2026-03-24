Рижанка шокировала зарубежную прессу: ее видео из пассажирского самолета Flydubai стало вирусным
Бронирование авиабилета иногда похоже на игру в удачу — никогда не знаешь до момента посадки, придется ли сидеть рядом с кем-то или же повезет и весь ряд будет только для тебя. Однако надеяться, что в твоем распоряжении окажется весь самолет, кажется слишком оптимистично.
Именно это произошло с одной женщиной, которая испытала огромный шок, сев в самолет из Риги в Дубай и обнаружив, что она единственная пассажирка на борту.
Учительница английского языка Марина, проживающая в Риге, поделилась видео из самолета Flydubai, на котором видны ряды пустых кресел. Женщина написала, что 8 марта она была «единственной пассажиркой самолета в Дубай», сообщает Mirror.
«Когда ты единственная пассажирка самолета в Дубай», — подписала Марина видео, показывая, что все места вокруг пусты. Видео быстро набрало более 2,5 миллиона просмотров.
В настоящее время Дубай считается «небезопасным» для путешествий в связи с войной с Ираном, и многие европейские внешнеполитические ведомства рекомендуют воздержаться от любых поездок в Объединенные Арабские Эмираты, кроме случаев крайней необходимости.
В то же время Марина полетела в Дубай, потому что получила хорошее предложение о работе в ОАЭ. Известно, что она благополучно приземлилась и осталась довольна.
Ранее сообщалось, что латвийская национальная авиакомпания airBaltic из-за ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке отменила все рейсы в и из Дубая до конца октября. Чтобы уменьшить влияние этой ситуации на планы пассажиров, airBaltic предлагает возможность бесплатно выбрать альтернативный рейс в один из более чем 80 пунктов назначения авиакомпании. В то же время самолет, который изначально предназначался для рейсов в Дубай, будет выполнять полеты по другим популярным направлениям — в Испанию и на Кипр.
Вице-президент по управлению маршрутной сетью airBaltic Мантас Врубляускас отметил, что хотя Дубай является очень популярным направлением в сети авиакомпании, текущая ситуация с безопасностью в регионе Ближнего Востока требует взвешенных и ответственных решений.