Рижанка шокировала зарубежную прессу: ее видео из пассажирского самолета Flydubai стало вирусным

Ранее сообщалось, что латвийская национальная авиакомпания airBaltic из-за ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке отменила все рейсы в и из Дубая до конца октября. Чтобы уменьшить влияние этой ситуации на планы пассажиров, airBaltic предлагает возможность бесплатно выбрать альтернативный рейс в один из более чем 80 пунктов назначения авиакомпании. В то же время самолет, который изначально предназначался для рейсов в Дубай, будет выполнять полеты по другим популярным направлениям — в Испанию и на Кипр.