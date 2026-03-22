Пассажирка умерла сразу после взлета, но самолет продолжил 13-часовой рейс
Шокирующий инцидент произошел на рейсе British Airways из Гонконг в Хитроу: женщина умерла вскоре после взлета, но лайнер не развернули. Тело более 13 часов находилось в хвостовой части самолета, где к концу полета пассажиры начали жаловаться на резкий запах.
Женщина, которой было около 60 лет, умерла через 30 минут после взлета на рейсе из Гонконга в Хитроу. Вместо возвращения в Гонконг пилоты решили продолжить полет, который длился около 13 с половиной часов.
Сотрудники кабины пилотов предложили поместить тело в туалет, однако бортпроводники предпочли оставить его в кухонной зоне в хвостовой части самолета.
К моменту посадки Airbus A350-1000 в Лондоне пассажиры начали жаловаться на неприятный запах.
Один из пассажиров рассказал изданию The Sun:
«Очевидно, что семья женщины была в отчаянии, как и экипаж. Многие хотели вернуться в Гонконг. Но, если говорить прямо, когда пассажир уже умер, это не считается чрезвычайной ситуацией.
Обсуждали, что делать с телом — предложение пилотов запереть его в туалете экипаж отклонил. Поэтому тело изолировали, завернули в материал и переместили в кухонную зону в задней части самолета.
Там оказался подогреваемый пол, о чем некоторые члены экипажа не знали, и к концу полета появились жалобы на неприятный запах в этой части самолета».
Когда рейс BA32 приземлился в Лондоне, его уже ожидала полиция. После посадки пассажиров попросили оставаться на местах около 45 минут, пока проводились проверки.
Сообщается, что British Airways оказывает поддержку экипажу, однако некоторые сотрудники временно отстранены от работы из-за психологической травмы.
Представитель авиакомпании заявил: «К сожалению, один из пассажиров скончался на борту, и наши мысли с его семьей и близкими в это трудное время. Мы поддерживаем наш экипаж, и все процедуры были соблюдены должным образом».