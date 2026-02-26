В Рижском аэропорту отработали освобождение заложников из захваченного самолета
В Рижском аэропорту были проведены учения, в ходе которых проверялось взаимодействие и готовность аэропортовых служб и государственных властей к реагированию ...
Впечатляющие кадры из Рижского аэропорта: инсценировка освобождения заложников из самолета, "захваченного террористами"
В аэропорту "Рига" прошли масштабные учения по освобождению заложников из условно захваченного самолета — службы проверили готовность к реагированию на террористическую угрозу и отработали совместные действия в кризисной ситуации.
В аэропорту Риги состоялись учения, в ходе которых была проверена и отработана координация между службами аэропорта и государственными ответственными ведомствами, а также их готовность реагировать в чрезвычайных ситуациях.
В рамках сценария учений проверялась способность задействованных учреждений действовать в соответствии с планами реагирования на чрезвычайные ситуации и антитеррористическим планом «Самолет», который определяет порядок действий по предотвращению и преодолению угроз террористического характера, направленных против воздушного судна.
Во время учений укреплялось взаимодействие между задействованными структурами, а также совершенствовались навыки реагирования на кризисные ситуации путем отработки операции по освобождению заложников из самолета, захваченного террористами.
В тренировке вместе со службами аэропорта и национальной авиакомпанией airBaltic участвовали Служба государственной безопасности, подразделение специальных задач Командования специальных операций Национальные вооруженные силы Латвии, антитеррористическое подразделение Omega Государственной полиции, батальон специальных задач Государственной полиции и служба специальных операций Sigma Государственной пограничной охраны.