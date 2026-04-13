Отпуска не будет? В Европе скоро могут начать отменять авиарейсы из-за дефицита топлива
Запасов авиационного топлива в ряде европейских стран хватит всего на 8–10 дней, после чего придётся вводить нормирование. Об этом пишет Euronews.
Европейские аэропорты рискуют столкнуться с "системным дефицитом" авиационного топлива, если Ормузский пролив не будет полностью открыт в течение трёх недель. Как сообщили Financial Times и Corriere della Sera, Международный совет аэропортов - Европа (ACIE) предупредил, что запасы керосина истощаются, а влияние военной активности оказывает серьёзное давление на поставки.
В письме, направленном еврокомиссарам Апостолосу Цицикостасу (транспорт) и Дану Йоргенсену (энергетика), генеральный директор ACI Europe Оливье Янковец подчеркнул, что ситуация более критическая, чем сообщалось ранее, и ставит под угрозу планирование авиакомпаний, особенно в преддверии высокого туристического сезона этим летом.
По данным Financial Times, через Ормузский пролив проходит около 40% мировых поставок авиационного топлива. Corriere della Sera добавляет тревожную деталь: у ряда европейских стран стратегические запасы керосина рассчитаны лишь на 8–10 дней, после чего придётся прибегать к нормированию. В Италии несколько аэропортов уже прибегли к этой чрезвычайной мере после перебоев с поставками.
Ситуацию усугубляет и то, что перемирие между США и Ираном, вступившее в силу на этой неделе, пока не привело к снижению цен. Движение в Ормузском проливе остаётся ограниченным: около 170 миллионов баррелей по-прежнему заблокированы в Персидском заливе.
