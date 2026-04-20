Власти ЕС опровергли утверждение, что в Европе заканчивается авиационное топливо
Заявления о том, что Европа находится на грани масштабных отмен авиарейсов из-за нехватки авиационного топлива, не соответствует реальной ситуации, заявил комиссар ЕС по транспорту Апостолос Цицикостас. Об этом сообщает издание Politico.
Цены на авиационное топливо в Европе более чем удвоились с конца февраля, после того как США и Израиль начали военные действия против Ирана. В ответ Тегеран перекрыл значительную часть судоходства через Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мирового импорта нефти.
Авиационная отрасль предупреждала о риске дефицита керосина. Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол заявил, что у Европы может остаться «примерно шесть недель» запасов авиационного топлива.
Однако в Евросоюзе с этим не согласны. По словам Цицикостаса, появившиеся в последние дни сообщения о том, что Европа близка к исчерпанию запасов топлива, не отражают действительность.
Некоторые европейские авиакомпании, включая Lufthansa, KLM и SAS, сократили количество рейсов, а стоимость билетов растет на фоне удорожания топлива. При этом, как отметил комиссар, часть маршрутов была отменена, поскольку они уже ранее были убыточными.
Даже если поставки нефти из Персидского залива полностью восстановятся, на возврат к нормальному уровню запасов топлива может уйти несколько месяцев, ранее заявил глава Международной ассоциации воздушного транспорта Уилли Уолш.
Бирол, комментируя ситуацию до решения Ирана, основывался на последнем отчете агентства по нефтяному рынку, где анализируются риски поставок авиационного топлива в странах ЕС. Наиболее уязвимыми среди крупных экономик были названы Франция и Германия. Он также предупреждал, что если Ормузский пролив не будет открыт, вскоре могут появиться новости об отмене рейсов между городами из-за нехватки топлива.
В свою очередь представитель Европейской комиссии по транспорту Анна-Кайса Итконен заявила, что в случае, если поставки топлива из региона не возобновятся, в Брюсселе готовы рассмотреть возможность координированных мер в отношении авиационного топлива.
