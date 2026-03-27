Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 15:22
Известная авиакомпания открывает новые маршруты из Риги
Авиакомпания Norwegian в конце марта расширит свою маршрутную сеть в Балтийском регионе, открыв рейсы по трем новым направлениям.
29 марта будут открыты рейсы между Ригой и Гетеборгом в Швеции, а 31 марта — рейсы между Ригой и Бергеном в Норвегии, а также между Паланга в Литве и Бергеном в Норвегии. По всем трем маршрутам рейсы будут выполняться два раза в неделю в течение всего года.
На данный момент база Norwegian в Риге включает примерно 100 сотрудников, включая пилотов и бортпроводников.
Таким образом, летом Norwegian из Риги будет летать по девяти направлениям: в Берген и Тронхейм в Норвегии, в столицы Северных стран — Копенгаген, Осло и Стокгольм, в Гетеборг в Швеции, а также в Аликанте в Испании, Бургас в Болгарии и Тиват в Черногории.