Почему военные дроны могут резко изменить траекторию и что происходит после потери управления

Но бывают случаи, когда дрон теряет сигнал полностью, то есть сбивается с курса. Что будет дальше, зависит от типа дрона и заранее запрограммированных настроек. "Возможен сценарий, при котором дрону поставлена задача вернуться в последнюю точку, где была связь, или вернуться домой. Это, вероятно, чаще используется для дронов, которые выполняют разведку, то есть не несут взрывоопасных элементов, которые ты не хочешь получить обратно. Возможны и ситуации, когда дрон самоуничтожается или продолжает лететь по траектории. Это зависит от конкретной модели и логики, которая была заложена в него до начала миссии", — пояснил Авотс.