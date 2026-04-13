Почему военные дроны могут резко изменить траекторию и что происходит после потери управления
После недавних случаев в Финляндии, Эстонии и Латвии у многих возник вопрос, что на самом деле представляют собой военные дроны, как они работают и почему иногда могут резко менять курс или вовсе пропадать с радаров. Как объясняют эксперты, современные дроны все чаще умеют действовать не только по команде человека, но и частично самостоятельно — а значит, их поведение далеко не всегда можно точно предсказать.
То, является ли дрон военным или гражданским, в первую очередь определяется его применением, поскольку один и тот же дрон можно использовать для разных задач, отметил в программе Латвийского радио "Digitālās brokastis" продекан по инновациям Рижского технического университета и исполняющий обязанности директора Института машиностроения, аэрокосмических технологий и транспорта Иво Вайцис.
"В тот момент, когда с помощью дрона выполняются операции, связанные с военными действиями, он по сути становится военным дроном. Это не обязательно означает, что он несет боеголовку или боеприпасы, а лишь то, что дрон используется в военных целях", — пояснил он.
Со временем были разработаны специализированные дроны со своими характеристиками, производительностью и радиосвязью, отметил руководитель оборонной программы акселератора UniLab Defence Кристс Авотс.
Наземные дроны сейчас могут быть одной из самых быстрорастущих категорий, но параллельно развиваются и морские дроны, и даже гибридные — например, такие, которые могут как передвигаться по земле, так и подниматься в воздух. "Это очень широкая сфера", — отметил Авотс.
Если сосредоточиться только на летающих дронах, то и они сейчас делятся на несколько категорий. Эксперты пояснили, что у НАТО есть свои категории дронов, но у украинцев — свои: они делят летающие дроны сразу на четыре категории, исходя из их размера и характеристик.
Различаться могут и способы управления дроном, однако в основном это не дело одного человека, а работа целой команды. "Там, где, например, проводятся дальние разведывательные операции, работает целый командный центр, который координирует весь этот процесс", — рассказал Вайцис.
Одновременно с развитием технологий появляются и частично автономные дроны. Это означает, что в какой-то момент ими уже управляет не человек и не группа людей, а заранее заданная цель, данные или даже искусственный интеллект. Это может проявляться как наведение на цель на последнем километре, как сохранение курса при потере связи или как поддержка пилота со стороны ИИ для удержания траектории.
"У меня самого была возможность поездить на наземных дронах, управляя ими дистанционно, и в тот момент, когда связь пропадает хотя бы на полсекунды, дрон уже врезается в дерево и очень быстро выходит из строя. Чтобы избежать таких ситуаций, довольно часто используются автопилоты или что-то вроде круиз-контроля, как в автомобилях: ты задаешь скорость, и дрон сам старается держаться этой линии", — объяснил Авотс.
Дроны ориентируются по данным глобальных навигационных спутниковых систем, в том числе GPS, и используют в основном спутниковую связь. Однако бывают ситуации, когда при приближении к цели GPS-сигнал исчезает — например, из-за глушения или блокировки.
"В такие моменты дрон переключается на инерциальную навигационную систему, когда по его положениям отслеживается, где он находится", — отметил Вайцис.
Используются и другие альтернативные навигационные системы — например, визуальные навигационные карты, заранее созданные разведывательными дронами, или даже маячная навигация, когда на конкретной территории заранее устанавливаются специальные навигационные маяки, по которым дрон может ориентироваться при исчезновении спутникового сигнала. Как подчеркивают эксперты, это игра в кошки-мышки, в которой одна сторона придумывает что-то новое, а другая думает, как этому противостоять.
Но бывают случаи, когда дрон теряет сигнал полностью, то есть сбивается с курса. Что будет дальше, зависит от типа дрона и заранее запрограммированных настроек. "Возможен сценарий, при котором дрону поставлена задача вернуться в последнюю точку, где была связь, или вернуться домой. Это, вероятно, чаще используется для дронов, которые выполняют разведку, то есть не несут взрывоопасных элементов, которые ты не хочешь получить обратно. Возможны и ситуации, когда дрон самоуничтожается или продолжает лететь по траектории. Это зависит от конкретной модели и логики, которая была заложена в него до начала миссии", — пояснил Авотс.
Если известна заранее заданная траектория дрона, можно попытаться проследить ее, однако точно определить, где он приземлится, скорее всего, невозможно, поскольку это зависит от многих других факторов, в том числе от того, насколько сильное противодействие ему оказывается и как далеко он еще способен долететь. "Бывают дроны, оснащенные различными системами противодействия. Например, сейчас популярны дроны-перехватчики, которые ловят крупные дроны. В свою очередь, большие дроны могут быть оснащены датчиками и камерами, и если такой дрон чувствует, что его пытаются перехватить, у него может быть встроена автоматическая система уклонения, и он резко меняет траекторию", — рассказал Авотс.