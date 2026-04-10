Страны Балтии отвечают Москве: обвинения в пропуске украинских дронов - чистая дезинформация
Страны Балтии резко отвергли обвинения Москвы в том, что их воздушное пространство используется для ударов Украины по России. МИД Литвы, Латвии и Эстонии назвали заявления РФ дезинформацией и подчеркнули: подобных разрешений Киев не получал.
Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии в совместном заявлении отвергли обвинения Москвы в том, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов Украины по территории России.
«Мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, категорически отвергаем кампанию дезинформации, проводимую Россией против наших стран, как абсолютно необоснованную. Государства Балтии никогда не позволяли использовать свою территорию и воздушное пространство для атак беспилотников по целям в России», — говорится в заявлении МИД, распространенном в пятницу.
Отмечается, что хотя страны Балтии официально опровергли эти обвинения, четко заявив об этом временным поверенным в делах дипломатических миссий России в Таллинне, Риге и Вильнюсе, несмотря на официальную реакцию, Россия продолжает распространять ложь.
«Украина продолжает защищаться от полномасштабной агрессивной войны России в полном соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций (ООН)», — указывает МИД.
Министерство также подчеркивает, что вместо продолжения информационной операции Россия должна прекратить агрессивную войну против Украины и вывести свои вооруженные силы со всей международно признанной территории Украины.
Как сообщало агентство BNS, в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия вынесла предупреждение странам Балтии за якобы предоставленное Украине разрешение использовать их воздушное пространство для ударов по России. С аналогичными комментариями выступил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
По оценке Вооруженных сил Литвы, распространяя дезинформацию, Россия стремится усилить эмоциональное напряжение и запугать Литву, утверждая, что РФ готова сбивать цели над воздушным пространством стран Балтии или наносить удары по их территории.
Министерство иностранных дел Украины принесло извинения партнерам за инциденты, когда украинские беспилотники залетали на территорию стран Балтии, отметив, что дроны, вероятно, отклонились от курса под воздействием российских систем радиоэлектронной борьбы.