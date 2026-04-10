Страны Балтии отвечают Москве: обвинения в пропуске украинских дронов - чистая дезинформация

«Мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, категорически отвергаем кампанию дезинформации, проводимую Россией против наших стран, как абсолютно необоснованную. Государства Балтии никогда не позволяли использовать свою территорию и воздушное пространство для атак беспилотников по целям в России», — говорится в заявлении МИД, распространенном в пятницу.