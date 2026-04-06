Военные объяснили жителям Латвии, что надо делать, если обнаружен дрон или другой подозрительный объект
Обломки дрона, взорвавшегося под Краславой.
Полезные советы

Из-за агрессивной войны России против Украины прилеты неидентифицированных дронов в страны Балтии могут повторяться, поэтому обществу следует быть бдительным. С таким заявлением выступила Третья Латгальская бригада Земессардзе.

Что делать, если рядом замечен подозрительный объект:

  • Сообщи о подозрительном дроне или его обломках: звони 112, укажи место, время и свои наблюдения.
  • Не приближайся к дрону или его обломкам — это может быть опасно.
  • Не распространяй фото и видеоматериалы в социальных сетях — передай их полиции.
  • Позаботься о своей безопасности — найди укрытие, держись подальше от окон и общественных мест.
  • Следи за официальной информацией на сайтах Национальных вооруженных сил, Государственной полиции и 112.lv.
  • Сохраняй бдительность и помни, что не каждый дрон опасен, но каждый случай необходимо воспринимать серьезно.
