Представитель МИД РФ пригрозила странам Балтии "ответом" из-за дронов

Российская риторика в последние дни строится вокруг ударов украинских беспилотников по российской инфраструктуре на Балтике. По данным Reuters, в марте и в начале апреля Украина усилила атаки на порты Усть-Луга и Приморск, которые играют важную роль в экспорте российской нефти и нефтепродуктов. На этом фоне Кремль заявил, что если для таких атак будет использоваться воздушное пространство других стран, Москва будет вынуждена принять «соответствующие контрмеры». 6 апреля представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Латвии, Литве и Эстонии было сделано соответствующее предупреждение.