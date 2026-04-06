Представитель МИД РФ пригрозила странам Балтии "ответом" из-за дронов
Москва пригрозила странам Балтии «ответом», если они, как утверждает российская сторона, не прислушаются к предупреждениям в связи с якобы открытым воздушным пространством для украинских беспилотников.
Российская риторика в последние дни строится вокруг ударов украинских беспилотников по российской инфраструктуре на Балтике. По данным Reuters, в марте и в начале апреля Украина усилила атаки на порты Усть-Луга и Приморск, которые играют важную роль в экспорте российской нефти и нефтепродуктов. На этом фоне Кремль заявил, что если для таких атак будет использоваться воздушное пространство других стран, Москва будет вынуждена принять «соответствующие контрмеры». 6 апреля представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Латвии, Литве и Эстонии было сделано соответствующее предупреждение.
«Если у них, у этих режимов этих стран ума хватит, они прислушаются. Если нет, тогда будут дело иметь с ответом», - сказала она.
Латвия эту версию событий отвергает. Министерство иностранных дел страны 31 марта сообщило, что направило российскому посольству ноту протеста в связи с дезинформационной кампанией, и заявило, что утверждения о якобы данном Латвией разрешении использовать ее территорию для запуска беспилотников против России являются полностью необоснованными. В Риге потребовали немедленно отозвать эту ложную информацию.
Ранее Министерство обороны Латвии также заявляло, что Россия ведет скоординированную информационную операцию против стран Балтии, пытаясь представить Латвию, Литву и Эстонию как участников украинских атак. По оценке латвийской стороны, цель такой кампании — дискредитировать НАТО, подорвать доверие к государственным институтам и ослабить поддержку Украины.
На этом фоне наиболее вероятно, что нынешние заявления Москвы являются прежде всего элементом политического и информационного давления. В практическом плане это может означать дальнейшее ужесточение риторики, новые дипломатические демарши, усиление пропагандистской кампании и возможные гибридные действия — от киберинцидентов до роста напряженности вокруг темы беспилотников.