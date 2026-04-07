Атакуйте, но по-другому: в Эстонии просят Украину изменить маршруты запускаемых по России дронов

В последние недели Украина неоднократно наносила удары по российской нефтеперерабатывающей и экспортной инфраструктуре в Балтийском море — в портах Усть-Луга и Приморск. При этом иногда украинские беспилотники отклонялись от курса и были обнаружены в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии. Ни одна из этих стран не просила Украину прекратить атаки, как, по сообщениям, сделали некоторые другие союзники, однако министры обсуждали эту ситуацию.