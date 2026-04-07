Атакуйте, но по-другому: в Эстонии просят Украину изменить маршруты запускаемых по России дронов
Украинские дроны, сбивающиеся с курса и залетающие в страны Балтии, вызвали тревогу граждан, и теперь Эстония предложила Украине менять маршруты атак. Но полностью исключить риск невозможно — и напряжение в регионе растет.
Эстония предложила Украине использовать альтернативные маршруты полетов для атак на российские порты на побережье Балтийского моря, чтобы снизить риск того, что ударные беспилотники отклоняются от курса и залетают в воздушное пространство Эстонии, заявил глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельгс.
В последние недели Украина неоднократно наносила удары по российской нефтеперерабатывающей и экспортной инфраструктуре в Балтийском море — в портах Усть-Луга и Приморск. При этом иногда украинские беспилотники отклонялись от курса и были обнаружены в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии. Ни одна из этих стран не просила Украину прекратить атаки, как, по сообщениям, сделали некоторые другие союзники, однако министры обсуждали эту ситуацию.
Кивисельгс отметил, что Украине рекомендовано выбирать такие коридоры атак, которые не пересекаются с границами Эстонии. «Мы рекомендовали выбирать маршруты так, чтобы они не входили в воздушное пространство Эстонии, хотя полностью исключить это невозможно. Действия российской противовоздушной обороны, безусловно, также являются фактором, почему дроны оказываются здесь», — заявил он эстонскому общественному телевидению.
«В то же время полностью исключить такие ситуации нельзя, и самый надежный способ предотвратить попадание беспилотников на территорию Эстонии — это прекратить агрессивную войну России, что избавит Украину от необходимости наносить удары по целям в непосредственной близости от нас», — добавил полковник.
Кивисельгс отметил, что украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре были относительно успешными, вынудив оба порта временно или полностью остановить работу нефтяных терминалов. Например, в Усть-Луге были повреждены четыре из семи причалов, что сократило экспорт нефти примерно на четверть.