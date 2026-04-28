Соседи готовились 15 лет, а Латвия теперь пытается их догнать: почему растут расходы на стратегические резервы
Фото: LETA
Депутат Сейма Андрис Кулбергс.
Мнение

Соседи готовились 15 лет, а Латвия теперь пытается их догнать: почему растут расходы на стратегические резервы

Отдел новостей

Otkrito.lv

Латвия вынуждена платить больше за создание стратегических резервов, потому что годами откладывала необходимые решения, заявил депутат Сейма Андрис Кулбергс. По его словам, пока Литва и Эстония создавали систему постепенно, Латвия теперь пытается наверстать упущенное в спешке.

Депутат Сейма Андрис Кулбергс в передаче TV24 «Ziņu top» заявил, что более высокие расходы на создание стратегических резервов в Латвии являются логичным результатом долго откладывавшихся решений и поспешных действий.

Он пояснил, что, углубившись в вопрос и запросив разъяснения у Министерства экономики, стало ясно: проблема не случайная, а системная.

Кулбергс подчеркнул, что соседние страны, например Литва и Эстония, создавали такие резервы постепенно — примерно в течение 15 лет. Латвия же пытается за короткое время добиться того же результата: и удвоить объемы, и обеспечить физическое размещение резервов на территории страны.

Именно эта спешка, по мнению политика, создает проблемы на рынке. Просто не хватает необходимой инфраструктуры — прежде всего емкостей для хранения. В результате не формируется конкуренция, поскольку предложение ограничено, а спрос резко растет. В таких условиях логично увеличиваются и цены.

Кулбергс указал, что в Латвии расходы на хранение составляют примерно от 3,5 до 5 евро за тонну, тогда как в Литве они значительно ниже — около полутора евро.

Политик подчеркнул, что эта разница не случайна и не создана искусственно. По его словам, это прямое следствие того, что в Латвии своевременно не была создана необходимая инфраструктура. Поэтому сейчас, пытаясь быстро догнать соседние страны, приходится платить больше.

Темы

ЛитваЭстонияЛатвияАндрис Кулбергс TV24

Другие сейчас читают