Соседи готовились 15 лет, а Латвия теперь пытается их догнать: почему растут расходы на стратегические резервы
Латвия вынуждена платить больше за создание стратегических резервов, потому что годами откладывала необходимые решения, заявил депутат Сейма Андрис Кулбергс. По его словам, пока Литва и Эстония создавали систему постепенно, Латвия теперь пытается наверстать упущенное в спешке.
Депутат Сейма Андрис Кулбергс в передаче TV24 «Ziņu top» заявил, что более высокие расходы на создание стратегических резервов в Латвии являются логичным результатом долго откладывавшихся решений и поспешных действий.
Он пояснил, что, углубившись в вопрос и запросив разъяснения у Министерства экономики, стало ясно: проблема не случайная, а системная.
Кулбергс подчеркнул, что соседние страны, например Литва и Эстония, создавали такие резервы постепенно — примерно в течение 15 лет. Латвия же пытается за короткое время добиться того же результата: и удвоить объемы, и обеспечить физическое размещение резервов на территории страны.
Именно эта спешка, по мнению политика, создает проблемы на рынке. Просто не хватает необходимой инфраструктуры — прежде всего емкостей для хранения. В результате не формируется конкуренция, поскольку предложение ограничено, а спрос резко растет. В таких условиях логично увеличиваются и цены.
Кулбергс указал, что в Латвии расходы на хранение составляют примерно от 3,5 до 5 евро за тонну, тогда как в Литве они значительно ниже — около полутора евро.
Политик подчеркнул, что эта разница не случайна и не создана искусственно. По его словам, это прямое следствие того, что в Латвии своевременно не была создана необходимая инфраструктура. Поэтому сейчас, пытаясь быстро догнать соседние страны, приходится платить больше.