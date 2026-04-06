Российский нефтяной порт в Усть-Луге снова заработал после серии ударов ВСУ
Экспортный нефтяной терминал в Усть-Луге Ленинградской области РФ вновь заработал после серии масштабных атак украинских дронов. По информации DW, об этом сообщило американское агентство Bloomberg. По данным агентства, в Усть-Луге начали погружать сырье на танкер Jewel.
Bloomberg отмечает, что работа терминала в Усть-Луге возобновилась после нескольких дней перебоев, вызванных ударами ВСУ. "Если Россия возобновит стабильные поставки нефти из Усть-Луги, это может принести некоторое облегчение мировым рынкам, потрясенным контролем Ирана над Ормузским проливом", - пишет агентство.
Усть-Луга и Приморск - крупнейшие пути экспорта нефти из РФ
В марте 2026 года украинские дроны не менее пяти раз атаковали экспортный нефтяной терминал в Усть-Луге. ВСУ также наносили удары по российскому нефтяному порту Приморск на другом берегу Финского залива. Эти объекты - крупнейшие пути экспорта нефти из РФ через Балтийское море.
Усть-Луга может поставлять на экспорт около 700 тысяч баррелей нефти в сутки, а также нафты, мазута и вакуумного газойля. Порт Приморска способен отгружать около 1 млн баррелей нефти и около 300 тысяч баррелей дизтоплива в сутки.