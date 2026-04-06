Российский нефтяной порт в Усть-Луге снова заработал после серии ударов ВСУ

Усть-Луга и Приморск - крупнейшие пути экспорта нефти из РФ

В марте 2026 года украинские дроны не менее пяти раз атаковали экспортный нефтяной терминал в Усть-Луге. ВСУ также наносили удары по российскому нефтяному порту Приморск на другом берегу Финского залива. Эти объекты - крупнейшие пути экспорта нефти из РФ через Балтийское море.