Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 28 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы можете случайно обнаружить у себя нешуточный дар предвидения. Не стоит лихорадочно искать у себя в родословной цыган, вы просто будете наблюдательнее других и способнее в сопоставлении и анализе мелких событий.
Телец
Следите за своими словами и действиями сегодня с особым тщанием, ибо их последствия могут не лучшим образом сказаться на вашей репутации.
Близнецы
Поверьте в свою удачу - чем сильнее будет ваша вера, тем удачливее вы будете. Сегодня можно даже пойти на некоторый риск, в разумных пределах, разумеется.
Рак
Окружите себя людьми, которые могут быть вам полезны. Сегодняшний день не подходит для благотворительности.
Лев
Выигрыш штука, конечно, хорошая и никогда не лишняя, однако при честной игре он приятнее. Сегодня не время упражняться над совестью, она будет как нельзя более ранима.
Дева
Нынче вам не стоит делать ничего, что не было бы тщательно продумано и несколько раз взвешено. Любое неаккуратное движение может вызвать скорые и весьма бурные последствия.
Весы
Лучше всего вам немедленно взять небольшой отпуск и отправиться за город, на берег лесного озера. Посидеть на бережку, покидать камешки в воду. Подумать...
Скорпион
Сегодня вам надлежит быть скромным, выдержанным и спокойным. Основания для подобного издевательства над собственной порывистой натурой будут очевидны.
Стрелец
Вам все будет удаваться сегодня. Ваша логика бесспорна, выбор момента прочти совершенен. Если не будете лениться, добьетесь многого.
Козерог
Не стоит задавать вопросов больше, чем ваши собеседники смогут переварить, ибо непереваренные вопросы крайне вредны для их здоровья. А зачем вам больные собеседники?
Водолей
Решение занимающей вас проблемы так и пытается ускользнуть из ваших рук. Вам нужно срочно поговорить об этом, причем с правильным человеком, в противном случае оно все-таки сбежит.
Рыбы
Сегодня вы будете очень деятельны, но вашей энергии хватит ненадолго. Расходуйте ее по возможности более экономно, иначе к вечеру вы будете просто валиться с ног.