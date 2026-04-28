В Латвии есть "мост в никуда", который в 1940 году построили всего три человека
Недалеко от Тукумса находится недостроенный железнодорожный мост — один из редких объектов в Латвии, оставшихся от незавершенных инфраструктурных проектов советского времени. Линию, частью которой он должен был стать, так и не ввели в эксплуатацию.
Недостроенный железнодорожный мост находится у поселка Сати, в Ирлавской волости Тукумсского края. Он перекинут через реку Абава и является частью проекта железнодорожной линии Тукумс-Кулдига, строительство которой началось в конце 1930-х годов.
Линия должна была улучшить железнодорожное сообщение между регионами Курземе и центральной частью Латвии. Для обеспечения движения поездов в 1940 году начали строительство моста по проекту инженера Павла Павуланса.
Сооружение было возведено в течение двух лет. По имеющимся данным, мост строили всего три человека — мастер и двое его помощников.
Конструкция выполнена из бетона с внутренним заполнением свинцом. Такой технический прием использовался для снижения вибрации и выполнял функцию амортизации при движении поездов.
При проектировании линии возникли сложности с прокладкой трассы. Владельцы земельных участков в окрестностях направляли просьбы изменить маршрут так, чтобы железная дорога проходила не через их территории. В результате было принято решение прокладывать линию с обходом участков, в том числе с планами строительства тоннеля через так называемый Базницкалнс.
Согласно окончательному проекту, мост через Абаву оказался расположен в низменной луговой местности. При этом строительство насыпи и тоннеля требовало значительных финансовых затрат.
Реализацию проекта остановила Вторая мировая война. Работы по железнодорожной линии были прекращены, и к ним больше не возвращались. Несмотря на это, сам мост не был демонтирован и сохранился до наших дней.
Сегодня объект известен как «мост в никуда». Он считается туристической точкой и одним из наиболее необычных инженерных объектов в Латвии.
В 2008 году мост был включен в европейский список «Необычное культурное наследие».
За состоянием объекта следят местные жители Сати — они регулярно ухаживают за территорией и поддерживают мост в порядке.