Один из старейших праздников Риги возвращается: что готовят на фестивале "Майский Граф"
В Риге опубликована программа ежегодного межкультурного фестиваля "Майский Граф 2026", который состоится 23 мая в парке Зиедоньдарзс. До начала одного из старейших городских праздников Латвии остается менее месяца - у жителей и гостей города еще есть возможность подготовиться к участию.
Фестиваль "Майский Граф" упоминается в хрониках Риги уже с XV века и сегодня считается одной из старейших живых культурных традиций столицы. Он объединяет историческое наследие, средневековую атмосферу и современный формат городского карнавала.
Особое значение фестиваль сохраняет как некоммерческий проект, полностью организуемый волонтерами из Латвии и разных стран Европы, в том числе участниками Европейского корпуса солидарности. Вся программа фестиваля и участие в активностях остаются полностью бесплатными для посетителей уже 16 лет подряд.
Программа фестиваля:
В течение дня на главной сцене "Майского Графа 2026" пройдет насыщенная культурная программа: народные танцы, опера, этническая музыка, современные перформансы и цирковые выступления.
На территории Зиедоньдарзса гости смогут погрузиться в атмосферу средневекового праздника:
- увидеть рыцарские бои и турниры;
- посетить ярмарку латвийских мастеров;
- принять участие в тематических мастер-классах и квестах;
- заглянуть в палатку предсказаний.
Карнавальное шествие станет одной из центральных традиций фестиваля - участие в нем открыто для всех желающих в костюмах, с акцентом на творчество и самовыражение.
Для активных участников предусмотрены:
- рыцарский турнир за титул Майского Графа;
- квест-игра по территории парка;
- зона стрельбы из лука;
- интерактивные игровые площадки.
Отдельная программа для детей и молодежи 7-17 лет - турнир "Меч Роланда", где участники смогут проверить ловкость и выносливость.
Конкурс костюмов и вечерняя программа
В этом году в 16-й раз пройдет конкурс костюмов, который стал одной из самых узнаваемых частей фестиваля. В программе заявлены три номинации:
- лучший детский костюм;
- лучшая историческая стилизация;
- лучший фантазийный костюм;
- специальная номинация - лучший собачий костюм.
Вечером фестиваль продолжится огненной и музыкальной программой:
- в 22:00 - огненное шоу по мотивам египетской мифологии от группы Altreal Fire;
- в 22:30 - тематическая вечеринка в стиле 80-90-х годов.