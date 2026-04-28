Свобода слова или уголовная статья? Когда в Латвии за оскорбления в интернете следует суровое наказание
В социальных сетях и на форумах часто вспыхивают жаркие споры. Однако то, что одни считают "свободным выражением мнения", закон может классифицировать как серьезное преступление.
Читатель издания "МК-Латвия" Виталий задается вопросом: почему за оскорбления в интернете одних наказывают по всей строгости закона, а другие остаются безнаказанными? Разобраться в тонкостях законодательства и судебной практики помогает глава Объединения юристов Латвии Рихард Бунка.
Закон суров
Разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной розни в Латвии регулируется статьей 78 Уголовного закона. После недавних ужесточений наказания за подобные действия стали весьма ощутимыми. За сознательное разжигание вражды или нетерпимости предусмотрены лишение свободы на срок до трех лет, краткосрочный арест, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.
Почему интернет усугубляет вину?
Многие ошибочно полагают, что комментарий в Facebook или Telegram — это "просто слова". На самом деле использование интернета автоматически переводит дело в более тяжелую часть статьи. Рихард Бунка поясняет, что использование автоматизированных систем обработки данных (соцсети, форумы, порталы) считается отягчающим обстоятельством. В этом случае виновному грозит уже до пяти лет лишения свободы. Такое же строгое наказание ждет, если преступление совершено группой лиц по сговору, должностным лицом или сопровождалось угрозами насилия.
Тонкая грань: умысел и свобода слова
Почему же не всех комментаторов привлекают к ответственности? Главная сложность для полиции и суда — доказать прямой умысел. Следствие должно подтвердить, что автор комментария не просто «вспылил», а осознанно хотел вызвать ненависть или унизить достоинство группы людей по национальному признаку. Свобода слова в Латвии заканчивается ровно там, где начинаются призывы к насилию, утверждения о превосходстве одной нации над другой или публичные оскорбления людей исключительно за их происхождение.
Реалии 2026 года: алгоритмы на службе безопасности
В 2026 году надеяться на анонимность или на то, что ваш комментарий затеряется в потоке, не стоит. Госполиция и Служба государственной безопасности используют современные алгоритмы для поиска ключевых слов в публичном пространстве. Спецслужбы реагируют крайне оперативно, а суды всё чаще назначают реальные сроки заключения или крупные штрафы в несколько тысяч евро, чтобы создать прецедент и удержать других от подобных действий.