Женщина призналась, что не хочет ухаживать за стареющей матерью: причины вызвали споры среди латвийцев

Еще один человек поделился похожим опытом: «Меня в детстве мама тоже била ремнем, заставляла стоять на коленях в углу, дергала за уши. Тогда такое понимание воспитания детей было нормой. Эти методы моя мама переняла у своих родителей. Времена меняются. Люди имеют доступ к большему количеству информации. Моя мама воспитывала меня одна. Работала на нескольких работах, чтобы вырастить меня, заботиться о своих пожилых родителях и оплачивать счета. Я не поддерживаю такие методы наказания, но, как уже сказала, это было характерно для того времени. Я забочусь о своей маме. Никогда не думала оставить ее без внимания. Она старалась вырастить меня человеком, исходя из своих знаний и навыков. Я не могу ее осуждать. Какой уровень образования у нее был, такой и был. Я чувствую ответственность за свою маму. Так же, как она когда-то несла ответственность за меня».