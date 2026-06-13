Женщина призналась, что не хочет ухаживать за стареющей матерью: причины вызвали споры среди латвийцев
Жительница Латвии вызвала бурную дискуссию в соцсетях, признавшись, что помогает пожилой матери лишь из чувства долга. Причиной стали болезненные воспоминания о детстве, когда мать применяла физические наказания и унижения.
Одна жительница Латвии поделилась в социальных сетях своими размышлениями об уходе за матерью в старости. Ее слова вызвали широкую дискуссию среди жителей страны.
«У многих из нас наступает такой момент, когда наши мамы и папы стареют», — начинает свое сообщение женщина.
«Я плохая дочь, если мне не хочется заботиться о маме и я все делаю только из чувства долга?»
«Мне не хочется ни ездить к ней, ни разговаривать с ней, ни оставаться у нее. Я помню, как в детстве мама била меня, если я не возвращалась домой вовремя, как таскала за уши и волосы, как заставляла ползать на коленях, потому что я снова сделала что-то не так. Эти воспоминания преследуют меня постоянно», — признается женщина.
«Сейчас маме тяжело, она не может ходить, и я должна помогать. Я лгала, что не могу приехать из-за работы, хотя на самом деле хочу, чтобы мама оставила меня в покое», — признается женщина.
Многие люди поддержали женщину, заявив, что ее чувства абсолютно нормальны. «Нет, вы не плохая дочь. Ваши чувства абсолютно нормальны», — пишет Венна. «Я вас очень хорошо понимаю, сама нахожусь в такой же ситуации. И все эти комментарии о том, что "любила как умела", здесь совершенно неуместны. Матери, которые любят, так не поступают», — отметил другой пользователь.
А Эдите высказала более жесткое мнение: «Дом престарелых. Пусть сама разбирается. И меньше всего нужно слушать мнения о том, какая вы плохая!»
В то же время несколько жителей указали, что следует попытаться понять и поступки матери. «Ваша мама вела себя так не потому, что не любила вас или потому, что вы были плохим ребенком. Она просто не умела справляться со своими эмоциями и проблемами. Это не про вас, это про нее. Мама вас любит и дала вам то, что на тот момент была способна дать. Если человека переполняют злость и горечь, то именно это он и отдает другим. Спросите, что ваша мама получала в детстве от своих родителей. Часто человек, который сам подвергался насилию, передает это дальше, потому что это все, что он видел, пережил и умеет», — отметил один из участников обсуждения.
«Наверняка были и хорошие моменты. Стоило бы поговорить с психологом, найти в себе покой и простить маму. Потому что единственный человек, которому вредит горечь, которую вы носите в себе, — это вы сами».
Еще один человек поделился похожим опытом: «Меня в детстве мама тоже била ремнем, заставляла стоять на коленях в углу, дергала за уши. Тогда такое понимание воспитания детей было нормой. Эти методы моя мама переняла у своих родителей. Времена меняются. Люди имеют доступ к большему количеству информации. Моя мама воспитывала меня одна. Работала на нескольких работах, чтобы вырастить меня, заботиться о своих пожилых родителях и оплачивать счета. Я не поддерживаю такие методы наказания, но, как уже сказала, это было характерно для того времени. Я забочусь о своей маме. Никогда не думала оставить ее без внимания. Она старалась вырастить меня человеком, исходя из своих знаний и навыков. Я не могу ее осуждать. Какой уровень образования у нее был, такой и был. Я чувствую ответственность за свою маму. Так же, как она когда-то несла ответственность за меня».
Многие также посоветовали женщине однажды приехать к матери и откровенно поговорить обо всем произошедшем: «Понимаю ваши чувства. Поезжайте к маме и прямо спросите обо всех этих ситуациях, почему она так поступала».