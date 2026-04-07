Спустя три месяца после взрыва в Торнякалнсе жильцы все еще не могут вернуться за своими вещами

Пострадавшее от взрыва здание сейчас похоже на капсулу времени: в некоторых квартирах до сих пор остаются открытыми окна, в одной из лоджий еще видна украшенная новогодняя елка и другие вещи. Вокруг дома валяются осколки стекла и другие обломки от взрыва. В настоящее время здание окружено забором с указанием на то, что доступ в него запрещен. Сейчас идет подготовка к установке конструкций для безопасного проникновения в дом. У жильцов там осталось все имущество, за которым до сих пор невозможно сходить. После установки конструкций для безопасного проникновения внутрь здания первыми туда войдут специалисты по строительству и полицейские, чтобы оценить опасность и продолжить оценку повреждений здания, пишет Latvijas Avīze.