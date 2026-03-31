Латвия не исключает новых воздушных инцидентов и усиливает готовность служб
После недавнего возможного воздушного инцидента у границы Латвии власти признали, что сайт и приложение "112.lv" в момент тревоги работали с перебоями. В МВД заверяют, что технические проблемы устранят в ближайшие дни, а службы уже получили новые задания по подготовке к возможным подобным ситуациям в будущем.
Недавние инциденты с дронами в Латвии сегодня обсуждались с ответственными службами на закрытом заседании Кабинета министров. После этого руководитель Центра управления кризисами Арвис Зиле сообщил, что после возможной угрозы воздушному пространству, зафиксированной накануне, ответственным службам даны детальные задания, которые необходимо выполнить до следующего заседания по кризисному управлению в апреле. По его словам, после каждого такого инцидента проводится подробная оценка ситуации и ищутся решения.
Зиле также сообщил, что во время инцидента в понедельник Центр управления кризисами и службы связывались с ответственными ведомствами других стран Балтии, а также с партнерами в Швеции и Финляндии. Аналогичные инциденты за последние сутки произошли также в Литве и Эстонии.
Глава Центра управления кризисами повторил ранее неоднократно озвученную многими должностными лицами мысль о том, что нельзя исключать повторения подобных инцидентов и в дальнейшем — до тех пор, пока продолжается агрессия России против Украины и Украина борется за свое существование.
"Мы — службы и все общество — должны быть максимально готовы, должны знать, как действовать, чтобы подобные инциденты как можно меньше нарушали нашу повседневную жизнь и чтобы все мы были в безопасности и защищены", — сказал Зиле.
Командующий Национальными вооруженными силами Каспар Пуданc сообщил, что при возможной угрозе воздушному пространству через систему сотового оповещения были информированы не только жители, но и подразделения ПВО НВС были приведены в готовность для соответствующего реагирования.
Он обратил внимание на то, что реализация многих процедур зависит от технических решений, поскольку сенсоры НВС не всегда могут "дать ответ", особенно в отношении низколетящих объектов. Зафиксированный накануне дрон находился на территории России, и визуально идентифицировать его не удалось, поэтому невозможно сказать, какого типа аппарат приближался к Латвии и какой стране он принадлежит.
Пуданc также сообщил, что в понедельник самолеты миссии патрулирования воздушного пространства Балтии были подняты в воздух для реагирования на событие в Эстонии, где беспилотники, возможно, пересекли границу воздушного пространства.
Кроме того, Пуданc отметил, что беспилотные угрозы и ранее фиксировались вблизи границ Латвии, но не настолько близко, чтобы требовались какие-либо меры реагирования.
По словам командующего НВС, с учетом недавних инцидентов с дронами НВС и другие службы продолжат проводить тесты и учения по готовности системы оповещения.
Начальник Государственной пожарно-спасательной службы Мартиньш Балтманис оценил, что система сотового оповещения в понедельник сработала очень хорошо, и подавляющее большинство жителей затронутых краев получили предупреждения. В то же время были сбои на сайте и в приложении "112.lv", где автоматически публикуются сообщения системы сотового оповещения. По словам Балтманиса, проблемы вызвал "инцидент, связанный с решением по сетевой безопасности".