МИД Латвии потребовал от России немедленно отозвать ложную информацию о дронах

Министерство иностранных дел также напоминает, что начатая Россией 24 февраля 2022 года агрессивная война против Украины является грубым нарушением международного права и Устава Организации Объединенных Наций. Также подчеркивается, что Украина имеет законное право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Латвия по-прежнему требует от России немедленно прекратить войну против Украины и полностью вывести свои вооруженные силы со всей международно признанной территории Украины.