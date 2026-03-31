МИД Латвии потребовал от России немедленно отозвать ложную информацию о дронах
Сегодня, 31 марта 2026 года, Министерство иностранных дел подало официальную ноту протеста посольству России в Латвии в связи с проводимой Россией дезинформационной кампанией против Латвии.
Латвийская сторона полностью отвергает распространенные Россией ложные утверждения о том, что Латвия якобы дала разрешение использовать свою территорию для атак беспилотников против России, и требует немедленно отозвать эту заведомо ложную информацию.
Министерство иностранных дел также напоминает, что начатая Россией 24 февраля 2022 года агрессивная война против Украины является грубым нарушением международного права и Устава Организации Объединенных Наций. Также подчеркивается, что Украина имеет законное право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Латвия по-прежнему требует от России немедленно прекратить войну против Украины и полностью вывести свои вооруженные силы со всей международно признанной территории Украины.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что Россия обвиняет Латвию, Литву и Эстонию в том, что те якобы открыли воздушное пространство для украинских беспилотников, атакующих российские регионы. Страны Балтии и Польша расценили эти заявления как скоординированную дезинформацию.