Хосам Абу Мери забил тревогу из-за новой проверки возраста в Rimi со Smart-ID: что может пойти не так?
Если существует вероятность, что несовершеннолетний использует устройство или данные доступа другого человека, то внедренная в магазинах Rimi проверка возраста с помощью Smart-ID может создавать риски, и к ним следует относиться очень серьезно, считает министр здравоохранения Хосам Абу Мери.
Как сообщил министр через свою советницу Илону Ошу, государственная и муниципальная полиция на практике контролируют соблюдение этих требований, в том числе с помощью контрольных закупок. По его мнению, хотя конкретное решение ритейлера само по себе не противоречит законодательству, ключевой вопрос заключается «не в технологии как таковой, а в ее безопасности и практической эффективности».
Министр подчеркивает, что важно, чтобы любой используемый механизм действительно гарантировал, что алкоголь покупает именно тот человек, который проходит идентификацию.
«Если появятся сигналы о недобросовестном использовании системы, я уверен, что это будет оценено, и при необходимости последуют меры», — отметил Абу Мери.
Он добавил, что решающая роль лежит как на самом торговце, так и на контролирующих институциях. Обязанность коммерсанта — организовать торговлю таким образом, чтобы требования закона полностью соблюдались.
Абу Мери отмечает, что технологии могут быть экономически выгодным помощником, однако важно убедиться, что они не становятся самым слабым звеном в защите несовершеннолетних.
Министр также подчеркивает, что защита несовершеннолетних от доступа к алкоголю четко закреплена в законе и не подлежит свободной интерпретации. Закон об обороте алкогольных напитков однозначно запрещает продажу алкоголя лицам младше 18 лет, а значит, обязанность продавца — удостовериться в возрасте покупателя.
Он поясняет, что при очной торговле это обычно делается путем предъявления документа, удостоверяющего личность, тогда как в дистанционной торговле уже предусмотрены электронные решения для идентификации.
Как сообщалось ранее, в магазинах Rimi Latvia введена возможность подтверждения возраста с помощью Smart-ID. Новый цифровой инструмент доступен на кассах самообслуживания для проверки возраста при покупке товаров с ограничениями.
Решение Smart-ID внедрено во всех странах Балтии. В среднем 15–20% всех покупок требуют проверки возраста. При этом около 60% случаев, когда покупателю требуется помощь сотрудника, связаны именно с этой процедурой, что создает значительную нагрузку на персонал. Теперь покупатели смогут подтверждать возраст самостоятельно, а сотрудники магазинов смогут уделять больше внимания другим задачам.
Подобная система уже была внедрена в декабре прошлого года в магазинах Rimi в Эстонии и Литве, где ее выбирают около 40% покупателей. В этом году возможностью воспользовались уже 100 000 клиентов.
Проверка возраста через Smart-ID является дополнительной опцией наряду с традиционной проверкой документов. При покупке товаров с возрастными ограничениями — например, алкоголя или энергетических напитков — на экране кассы самообслуживания предлагается выбрать один из двух способов: проверку сотрудником или использование Smart-ID.
Чтобы воспользоваться цифровым решением, покупателю необходимо отсканировать QR-код на экране с помощью смартфона — через камеру или приложения Rimi либо Smart-ID. Далее процесс аналогичен стандартной идентификации: ввод PIN1 и подтверждение операции.
Система доступна во всех кассах самообслуживания Rimi. Для ее корректной работы у пользователя должен быть действующий аккаунт Smart-ID на смартфоне.