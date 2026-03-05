airBaltic планирует репатриационный рейс из Дубая в Ригу в пятницу вечером
Рейс в Ригу запланирован с технической остановкой в Ираклионе (Греция), и, как ожидается, прибудет в Ригу в субботу, 7 марта, в 14.10 по рижскому местному времени.
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic планирует в пятницу, 6 марта, выполнить репатриационный рейс из Дубая в Ригу. В авиакомпании добавили, что готовы действовать оперативно, в том числе скорректировать расписание полетов и при необходимости выполнить дополнительные рейсы.

В настоящее время ожидается, что рейс BT7701 может быть выполнен в пятницу, вылет из международного аэропорта Дубая в 17.50 по дубайскому местному времени.

Рейс в Ригу запланирован с технической остановкой в Ираклионе (Греция), и, как ожидается, прибудет в Ригу в субботу, 7 марта, в 14.10 по рижскому местному времени. Планируется, что рейс будет рассчитан на 145 мест.

С подданными Латвии, зарегистрированными в Консульском регистре, свяжется Министерство иностранных дел, чтобы проинформировать их о возможности улететь и о дальнейших приготовлениях.

