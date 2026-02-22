"Наши жизни перевернулись с ног на голову": эстонцы негодуют - новый поезд в Ригу лишил их возможности ездить на работу

Запущенный в начале года рейс Таллин — Рига в Эстонии и Латвии ждали с большими надеждами. Пока нет трассы Rail Baltica, это возможность соединить две балтийские страны железнодорожным сообщением. Однако на практике возник «эффект домино» в местном сообщении в Эстонии. У Elron ограниченное количество подвижного состава, и чтобы обеспечить новый рейс в Ригу, компания была вынуждена «одолжить» поезд у местного маршрута Валга — Тарту. В результате утренний поезд, который годами возил жителей Валги и Отепя в Тарту, теперь отправляется на два часа позже. Если раньше люди прибывали в пункт назначения к девяти утра, то теперь — только к 11:30, сообщают передачи TV3 Ziņas и TV3 Igaunija.