"Наши жизни перевернулись с ног на голову": эстонцы негодуют - новый поезд в Ригу лишил их возможности ездить на работу
Уже больше месяца пассажиры могут пользоваться регулярным железнодорожным маршрутом Таллин - Тарту - Рига. Его обеспечивает государственный железнодорожный оператор Эстонии Elron. Теперь выяснилось, что в соседней стране это вызвало серьезный кризис: жители Южной Эстонии не могут вовремя добираться на работу.
Запущенный в начале года рейс Таллин — Рига в Эстонии и Латвии ждали с большими надеждами. Пока нет трассы Rail Baltica, это возможность соединить две балтийские страны железнодорожным сообщением. Однако на практике возник «эффект домино» в местном сообщении в Эстонии. У Elron ограниченное количество подвижного состава, и чтобы обеспечить новый рейс в Ригу, компания была вынуждена «одолжить» поезд у местного маршрута Валга — Тарту. В результате утренний поезд, который годами возил жителей Валги и Отепя в Тарту, теперь отправляется на два часа позже. Если раньше люди прибывали в пункт назначения к девяти утра, то теперь — только к 11:30, сообщают передачи TV3 Ziņas и TV3 Igaunija.
«Многие из нас работают в Тарту. Теперь мы не успеваем ни на работу, ни к врачу. Наши жизни перевернулись с ног на голову», — возмущается жительница Валгаского уезда.
Руководитель Валгаского самоуправления Мартс Касе подчеркивает, что для региона критично сохранить жителей: «Нам важно, чтобы люди здесь жили, были задекларированы, чтобы к нам поступали налоги. Если их работа — в Тарту, должна быть возможность удобно ездить, иначе они отсюда переедут».
Недовольство подпитывает и финансовый вопрос: Эстония субсидирует новую международную линию более чем на миллион евро в год, тогда как Латвия — нет. Местные считают, что Эстония фактически доплачивает за то, что ухудшается качество жизни в их регионе.
В то же время у решения есть и сторонники. Министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрикс Йоханнес Террас отмечает, что крупнейший авиационный хаб стран Балтии — Рига, и оттуда часто можно путешествовать дешевле. По его словам, эта связность работает в обе стороны и в определенной мере будет стимулировать экономику Южной Эстонии.
В ответ на критику с марта из Валги в Тарту планируют запустить автобусный рейс, адаптированный под потребности пассажиров.
При этом уже летом на этом участке запланированы масштабные ремонтные работы на путях, из-за чего движение поездов будет ограничено еще сильнее. После ремонтов в 2027 году рейсы из Валги планируют даже увеличить — должны появиться новые составы.