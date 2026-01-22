Таллин и Вильнюс стоят в сторонке: технологический гигант открывает офис в Риге
Международный технологический лидер Epson летом 2026 года откроет свой первый офис в Латвии. В качестве места размещения компании выбрано новое офисное здание Novira Plaza в центре Риги.
«Решение Epson открыть новый глобальный центр бизнес-услуг в Риге является отличным примером того, какую позитивную предпринимательскую среду Латвия способна предложить признанным во всем мире компаниям. В контексте балтийского рынка это решение обеспечит значительное количество новых рабочих мест в Риге. В последнее время мы видим, что все больше международных компаний открывают офисы именно здесь. В то же время в Литве и Эстонии в последнее время подобного притока крупных глобальных брендов не наблюдается. Это говорит о том, что Латвия очевидно делает что-то правильно», - комментирует Эрикс Бергманс, руководитель агентства Colliers Baltics.
Решение Epson подчеркивает растущую конкурентоспособность Латвии в привлечении международных инвестиций. Квалифицированная рабочая сила, современная инфраструктура и благоприятная предпринимательская среда побуждают глобальные компании расширять свое присутствие в этом регионе.
Компания Epson сосредоточена на решении общественных задач, предлагая решения для домашней и офисной печати, коммерческой и промышленной печати, производства, визуальных технологий и лайфстайл-инноваций. Epson намерена к 2050 году полностью прекратить выбросы углерода в своей деятельности и отказаться от использования таких ресурсов, как нефть и металлы.
Как ранее писал Otkrito.lv, по уровню развития латвийский бизнес сильно отстал от литовского и эстонского.