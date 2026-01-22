Таллин и Вильнюс стоят в сторонке: технологический гигант открывает офис в Риге

«Решение Epson открыть новый глобальный центр бизнес-услуг в Риге является отличным примером того, какую позитивную предпринимательскую среду Латвия способна предложить признанным во всем мире компаниям. В контексте балтийского рынка это решение обеспечит значительное количество новых рабочих мест в Риге. В последнее время мы видим, что все больше международных компаний открывают офисы именно здесь. В то же время в Литве и Эстонии в последнее время подобного притока крупных глобальных брендов не наблюдается. Это говорит о том, что Латвия очевидно делает что-то правильно», - комментирует Эрикс Бергманс, руководитель агентства Colliers Baltics.