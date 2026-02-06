Латвия перегородила Эстонии путь в Европу: Таллин заявил, что "будет давить" на Ригу

"Я бы сказал с практической точки зрения, что наше сотрудничество с латвийцами и литовцами очень хорошее. Я признаю, что латвийцы, возможно, не строят в таком темпе, как мы. На самом деле мы здесь самые старательные в странах Балтии. Нам нечего стыдиться. Но при этом мы все же сохраняем такое позитивное давление. Латвийцы говорили, что очень многое зависит от того, каким будет следующий бюджетный период. А там на развитие соединений предусмотрено довольно много средств", – сказал эстонский премьер.