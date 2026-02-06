Латвия перегородила Эстонии путь в Европу: Таллин заявил, что "будет давить" на Ригу
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал (Партия реформ), выступая на радио, заявил, что Эстония пытается оказать давление на Латвию, чтобы та завершила свою часть Rail Baltic в обещанном объеме и в оговоренные сроки. Об этом сообщает rus.err.ee.
"Я бы сказал с практической точки зрения, что наше сотрудничество с латвийцами и литовцами очень хорошее. Я признаю, что латвийцы, возможно, не строят в таком темпе, как мы. На самом деле мы здесь самые старательные в странах Балтии. Нам нечего стыдиться. Но при этом мы все же сохраняем такое позитивное давление. Латвийцы говорили, что очень многое зависит от того, каким будет следующий бюджетный период. А там на развитие соединений предусмотрено довольно много средств", – сказал эстонский премьер.
Но признал при этом, что с каждым отложенным годом строительство становится дороже. "Наша цель, тем не менее, в доброжелательной форме оказывать давление на латвийцев также через Европу и с помощью европейского финансирования, чтобы латвийцы сделали то, что пообещали завершить к 2030 году. А какая тогда альтернатива? Махнуть рукой, оставить на полпути, сказать, что мечта Эстонской Республики еще со времен Леннарта Мери – о том, что мы хотим иметь сообщение с сердцем Европы – не сбудется? Нет, это необходимо сделать", – подчеркнул Михал.
Ранее канцлер эстонского Министерства климата Мартен Кокк заявил, что Латвия в строительстве Rail Baltic отстает от Эстонии на пару лет, о чем свидетельствуют планы ее финансирования на текущий год, однако завершение железной дороги к 2030 году по-прежнему возможно.
В Министерстве сообщения Латвии заявили, что страна в значительной степени увязывает строительство железной дороги с финансированием Европейского союза, включая суммы, запланированные на следующий семилетний бюджетный период 2028-2034 годов.
По оценке латвийской госкомпании Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDzL), реализующей в Латвии проект международной железнодорожной магистрали Rail Baltic, сроки завершения первого этапа этого проекта могут быть сдвинуты на 3-5 лет.