"Ты идиот!" - учитель кричал и тряс мальчика: что случилось в школе на Саркандаугаве?
Громкий общественный резонанс вызвал сюжет программы «Bez Tabu», в котором видно, как учитель истории и социальных наук Рижской Саркандаугавской основной школы грубо трясёт и оскорбляет ученика 7-го класса.
Видео в редакцию прислали родители, которые забили тревогу из-за агрессивного поведения учителя. В коротком видео видно, как педагог подходит к мальчику, который во время урока стоит, хватает его за воротник, трясёт и кричит: «Ты можешь успокоиться?! Идиот!»
«Физическое воздействие на учеников и поддержка насилия среди детей продолжаются уже годами. Всё постоянно замалчивается, социальный педагог заодно с агрессорами. В приложении — видео! Пожалуйста, помогите привлечь этих “непедагогов” к ответственности», — указали родители, приславшие в программу восьмисекундный видеоролик.
Между тем в распоряжении «Bez Tabu» оказалось значительно более длинное видео с событий того дня. На нём видно, что во время урока один из учеников натягивает капюшон и передвигается по классу. В происходящее вовлекается и одна из девочек, однако учитель даёт о себе знать лишь спустя почти минуту.
Реакция жителей Латвии на произошедшее оказалась не такой, на какую, возможно, рассчитывали авторы видео.
«И кто поверит, что всё это не было намеренной провокацией? Камера наготове, ученик стоит, видео обрезано — без контекста. […] Мальчик как минимум минуту ходит по классу во время урока в капюшоне и дурачится? СЕРЬЁЗНО? Такого надо выводить из класса и вести к директору!» — пишет в Facebook пользователь Гатис.
«Дети позволяют себе издеваться над учителями и поливать их грязью, зная, что им за это ничего не будет. Жаль педагога», — пишет Кристине.
«Школа не должна воспитывать, она должна обучать. Родители, которые смотрят этот сюжет, опомнитесь — у вас есть обязанность воспитывать и нести ответственность за своих “отличников”!», — добавляет Дайга.
Ивета же отмечает, что «в Даугавпилсской средней школе возможностей был похожий случай». «Там была девочка и две учительницы — они её не били, лишь пытались сдержать. Директор Брокане пошла на поводу у родителей и уволила обеих учительниц, хотя весь город за них стоял горой».
О произошедшем конкретный педагог сообщил директору школы сразу после инцидента. Учитель истории и социальных наук как раз недавно завершил испытательный срок. О случившемся были проинформированы и ответственные учреждения; Центр защиты прав детей пока воздерживается от комментариев, так как необходимо получить дополнительную информацию.
Директор Рижской Саркандаугавской основной школы Гунтарс Йиргенсонс в программе «Bez Tabu» отметил: «Ни директор, ни учитель, ни технический персонал не могут работать в школе со слабыми нервами».
«Этот учитель только недавно пришёл к нам работать, испытательный срок только закончился, кажется, он успел проработать ещё всего одну неделю», — пояснил Йиргенсонс.
Учитель, вовлечённый в инцидент, после произошедшего подал заявление об увольнении, и директор его принял. Между тем подросток, показанный на видео, сообщил программе, что сожалеет о своём поведении.