Скандал в школе Елгавы: почему избившего первоклассницу ученика не хотят исключать
Отец пострадавшей первоклассницы в Елгавской основной школе требует исключить из школы мальчика, напавшего на его ребенка
После получившего широкий резонанс случая в Парлиелупской основной школе Елгавы, где ученик 3 класса неоднократно нападал на ученицу 1 класса, отец пострадавшей девочки хочет добиться исключения мальчика из школы. Однако образовательное учреждение считает, что это не было бы лучшим решением.
«Первый инцидент произошел 5 ноября, в результате чего у моей дочери был сломан таз. Второй — 14 января, когда мальчик у гардеробов ударил дочь ногой по спине, рукой по лицу, бил по рукам и оскорблял», — рассказывает отец пострадавшей первоклассницы Ояр.
Директор школы Илзе Арбидане указывает, что ситуация была обсуждена с детьми, участвовавшими в конфликте, а также с другими учениками. «Мы обсудили ситуацию и проинформировали родителей. Был также привлечен персонал поддержки», — отмечает директор. Родители мальчика, по ее словам, идут навстречу и сотрудничают, тогда как родители девочки выбрали услуги психолога в Риге и хотят добиться исключения ученика 3 класса из школы. «Должен ли такой ребенок после двух таких случаев находиться в школе?!» — возмущается отец пострадавшей девочки.
И школа, и Елгавская дума указывают, что исключение ребенка из школы не является решением. Однако этот случай заставил Елгавскую думу задуматься о дополнительных шагах по обеспечению безопасности в школах. Самоуправление сообщает, что поддержит установку большего количества камер видеонаблюдения в школе и указывает, что в дальнейшем раз в месяц будут проводиться встречи с руководителями образовательных учреждений для обсуждения решений подобных ситуаций. Также в школе усилено наблюдение в классах — педагогические команды посещают и наблюдают учебный процесс.