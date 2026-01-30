Скандал в школе Елгавы: почему избившего первоклассницу ученика не хотят исключать

И школа, и Елгавская дума указывают, что исключение ребенка из школы не является решением. Однако этот случай заставил Елгавскую думу задуматься о дополнительных шагах по обеспечению безопасности в школах. Самоуправление сообщает, что поддержит установку большего количества камер видеонаблюдения в школе и указывает, что в дальнейшем раз в месяц будут проводиться встречи с руководителями образовательных учреждений для обсуждения решений подобных ситуаций. Также в школе усилено наблюдение в классах — педагогические команды посещают и наблюдают учебный процесс.