"Пожалуйста, защищайте своих детей": исповедь матери о жестокости и насилии в латвийской школе

По словам матери, первый инцидент произошел еще в ноябре. «Мальчик из третьего класса ударил ногой нашу дочь, первоклассницу, в поясницу и закрыл ее в гардеробе. Если бы не другой мальчик, который услышал, что там находится наша дочь, нам страшно даже представить, чем все могло закончиться», — пишет она. Тогда родители ограничились разговором со школой и руководством, поверив обещаниям, что подобное больше не повторится.