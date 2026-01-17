"Пожалуйста, защищайте своих детей": исповедь матери о жестокости и насилии в латвийской школе
История, опубликованная в социальных сетях, начинается с отчаянного призыва: "Пожалуйста, защищайте своих детей". Жительница Латвии рассказала о том, через что пришлось пройти ее семье после того, как их маленькая дочь стала жертвой школьного насилия.
По словам матери, первый инцидент произошел еще в ноябре. «Мальчик из третьего класса ударил ногой нашу дочь, первоклассницу, в поясницу и закрыл ее в гардеробе. Если бы не другой мальчик, который услышал, что там находится наша дочь, нам страшно даже представить, чем все могло закончиться», — пишет она. Тогда родители ограничились разговором со школой и руководством, поверив обещаниям, что подобное больше не повторится.
«Это была наша большая ошибка», — признается женщина. Ни полиция, ни скорая помощь тогда вызваны не были, и произошедшее не зафиксировали официально.
Однако спустя время насилие повторилось — и в более жестокой форме. На школьной лестнице тот же мальчик дважды ударил девочку ногой по позвоночнику, бил по лицу и руке, оскорблял ее. «Он, вероятно, думал, что и в этот раз останется безнаказанным. Она могла упасть с лестницы. Ей могли сломать позвоночник. Она могла остаться инвалидом. Могло произойти что угодно», — отмечает мать.
На этот раз родители действовали сразу: в школу вызвали полицию и скорую помощь. Девочку госпитализировали. После обследования врачи сообщили шокирующую новость: в тех же местах, куда пришелся первый удар, ранее уже был перелом. «Все врачи подтвердили — перелом возник именно от того первого удара», — пишет женщина.
Сегодня семья подала заявления во все возможные инстанции — от полиции до управления образования. У родителей есть медицинские документы и фотографии. Они надеются, что этот случай не останется без внимания.
Но главная цель публикации — не только добиться справедливости. «Мы пишем это, чтобы предупредить других родителей. Никогда не позволяйте унижать или бить вашего ребенка», — подчеркивает мать. Она добавляет, что не важно, какой статус у родителей обидчика — на первом месте всегда должен быть ребенок.
Сейчас девочка боится ходить в гардероб и находиться в местах, где происходило насилие. «Еще страшнее, что другие дети стоят рядом, смотрят и смеются. Третий класс. Мальчик бьет девочку — и это воспринимается как развлечение», — пишет женщина. По ее словам, молчание общества делает подобные истории возможными. «Пожалуйста. Говорите. Действуйте. Защищайте своих детей», — заканчивает она свой рассказ.