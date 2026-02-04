В России 8-классница подожгла школьный кабинет и напала на нескольких учеников
В одной из школ в центре Красноярска ученица восьмого класса подожгла учебный кабинет, а тех, кто из него пытался выбежать, била молотком.
По информации местной полиции, нападавшая бросила в один из классов, где находились ученики, горящую тряпку, а потом ударила нескольких школьников «предметом, похожим на молоток». Пострадали семь человек, рассказали в минздраве Красноярского края. В ведомстве уточнили, что троих школьников готовятся выписать из больницы, еще двое — юноша и девушка — находятся в состоянии средней степени тяжести. Другая 17-летняя пациентка сейчас подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, ее готовят к транспортировке в Москву. Еще одна девушка находится в крайне тяжелом состоянии, добавили в региональном минздраве.
Нападавшую школьницу задержали. Одноклассники и знакомые описали ее в разговоре со СМИ как замкнутую и тихую. По их словам, в школе девочку дразнили за лишний вес, неформальный стиль одежды и нелюдимость, поэтому она часто пропускала уроки. Также один телеграм-канал рассказал, что ученица в чате класса отправила стикер «Сжигай заживо» и предложила школьникам выбрать, на кого нужно напасть — учителя истории или химии.
По данным Baza, восьмиклассница подожгла класс во время урока алгебры. Устроив пожар она, как утверждается, встала в дверях кабинета и била молотком всех выбегающих. Перед этим ученица также вызвала возгорание в туалете на втором этаже.
Это уже третье нападение в школах России за последние два дня. 3 февраля в городе Кодинске Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом сверстницу после конфликта с учителем. В тот же день в Уфе ученик девятого класса гимназии принес в школу пластиковый автомат, выстрелил из него в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду.