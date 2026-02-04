В России 8-классница подожгла школьный кабинет и напала на нескольких учеников

По информации местной полиции, нападавшая бросила в один из классов, где находились ученики, горящую тряпку, а потом ударила нескольких школьников «предметом, похожим на молоток». Пострадали семь человек, рассказали в минздраве Красноярского края. В ведомстве уточнили, что троих школьников готовятся выписать из больницы, еще двое — юноша и девушка — находятся в состоянии средней степени тяжести. Другая 17-летняя пациентка сейчас подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, ее готовят к транспортировке в Москву. Еще одна девушка находится в крайне тяжелом состоянии, добавили в региональном минздраве.