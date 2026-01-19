Ребенок угрожал воткнуть карандаш, а отец душил учителя: шокирующая история семьи, держащей в страхе несколько латвийских школ

Проблемы, по словам Ванаги, начались еще в дошкольном возрасте, когда было ясно, что ребенку необходима поддержка. Однако ни семья, ни ответственные институции, вероятно, не сделали всего необходимого. В итоге насилие повторялось уже в трех учебных заведениях. Профсоюз получил обращение от своего члена с просьбой о помощи. Речь шла о ребенке, который «регулярно и длительное время проявлял насилие по отношению к одноклассникам и учителям». Агрессивно вели себя и родители, в том числе по отношению к классному руководителю.