Полиция: насилие в школах Латвии часто начинается с травли, а заканчивается травмами

Как указывают специалисты, случаи насилия в школах чаще всего концентрируются в определенном возрастном периоде, тогда как старшие ученики обычно становятся более осторожными, и агрессивное поведение среди них наблюдается реже. Чаще всего в школах фиксируются грубая нецензурная речь, обзывания и унижения, которые создают напряжение как для учеников, так и для педагогов. За вербальной агрессией нередко следуют и физические действия или порча имущества, в том числе отбирание телефонов или разрывание одежды.