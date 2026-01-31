Полиция: насилие в школах Латвии часто начинается с травли, а заканчивается травмами
После жестокого нападения на первоклассницу в Елгаве полиция раскрывает тревожную картину школьного насилия: оскорбления, драки, травмы и агрессия в интернете остаются скрытыми, пока не приводят к тяжелым последствиям.
После резонансного случая в школе Елгавы, где ученик 3 класса напал на ученицу 1 класса, в обществе обострился вопрос насилия в образовательных учреждениях. Государственная полиция в разговоре с Jauns.lv признает, что до них доходит лишь часть случаев насилия, наблюдаемых в школах, однако и по этим случаям прослеживаются определенные тенденции.
Как указывают специалисты, случаи насилия в школах чаще всего концентрируются в определенном возрастном периоде, тогда как старшие ученики обычно становятся более осторожными, и агрессивное поведение среди них наблюдается реже. Чаще всего в школах фиксируются грубая нецензурная речь, обзывания и унижения, которые создают напряжение как для учеников, так и для педагогов. За вербальной агрессией нередко следуют и физические действия или порча имущества, в том числе отбирание телефонов или разрывание одежды.
Сотрудники правоохрательных органов заявляют, что насилие в школах часто начинается с необдуманного поступка, например толчка. Однако затем оно может перерасти в целенаправленную агрессию с умышленными действиями, такими как плевки в другого, подножки, умышленное бросание мяча во время уроков спорта, а зимой — толкание в снег или бросание кусков льда.
Эти действия нередко заканчиваются ушибами, ссадинами, сотрясениями мозга или даже переломами.
В цифровой среде учителя и ученики получают непристойные сообщения, публикуются насмешливые изображения и распространяются оскорбительные комментарии, что существенно влияет на эмоциональную безопасность.
«Многие случаи решаются в рамках школы или семьи. Однако в полиции чаще рассматриваются случаи, когда насилие происходит между учениками, за чем следует агрессивное поведение между учеником и персоналом школы, реже — случаи с участием родителей. Следует понимать, что полиция чаще всего сталкивается уже с последствиями, однако для успешного решения ситуации необходимо выявлять и работать с причинами», — подчеркивают правоохранители.
Профилактические меры, реализуемые Государственной полицией, включают следующее:
- проводя беседы с делегированным или ответственным лицом образовательного учреждения, полиция выясняет актуальные вопросы безопасности каждой школы, в том числе выявляет учреждения, где приоритетно необходимо принимать меры по устранению актуальных проблем безопасности;
- в рамках своей компетенции полиция организует оценку физической среды, школьного микроклимата, статистики инцидентов и обмена рисковой информацией. На основе этой оценки подготавливаются рекомендации по улучшению безопасности в школе;
- при выявлении определенных проблем или рисков полиция участвует как в собраниях с персоналом школы, так и в обучении, чтобы сотрудники могли своевременно выявлять рисковые ситуации и действовать надлежащим образом;
- в образовательных учреждениях проводятся профилактические обучающие занятия по различным темам безопасности, основанные на правовом воспитании детей и молодежи, вопросах безопасности и ответственности, включая административную и уголовную ответственность;
- также в Государственной полиции была запущена программа «Посланники безопасности» — одна из основных программ профилактики, направленная на вовлечение педагогов и представителей учебных заведений в информирование несовершеннолетних о рисках и необходимых действиях для их предотвращения.
Ранее сообщалось, что в Парлиелупской основной школе Елгавы произошли два инцидента, в ходе которых ученик 3 класса напал на ученицу 1 класса. «Первый инцидент произошел 5 ноября, в результате чего у дочери был перелом кости. Второй — 14 января, когда мальчик у гардеробов ударил дочь ногой по спине, рукой по лицу, бил по рукам и обзывал», — рассказывает отец пострадавшей первоклассницы Ояр. Он хочет добиться исключения мальчика из школы, однако образовательное учреждение рассматривает другие решения.