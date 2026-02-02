"Обязанность каждого из нас - защищать детей": Силиня - о новейших материалах дела Эпштейна

В социальной сети X премьер сообщила: «Обязанность государства и каждого из нас — защищать детей и любых потенциальных жертв торговли людьми, обеспечивая полноценное расследование, поддержку пострадавшим и строгую превенцию. Мы должны предотвратить любые риски как сейчас, так и в будущем! В связи с информацией о том, что в последних материалах дела Дж. Эпштейна, опубликованных Министерством юстиции США, неоднократно упоминается и Латвия, я дала ряд поручений Министерству внутренних дел, Министерству благосостояния и Министерству образования и науки, которые должны быть выполнены в сотрудничестве с другими компетентными органами. Возможные события прошлого должны быть расследованы. В то же время необходимо оценить, не существуют ли риски для защиты интересов детей и молодежи и сегодня. Если таковые будут выявлены, следует незамедлительно внести необходимые изменения».