Елгава борется с последствиями сильных морозов - в городе нарушено водоснабжение
Сильные морозы последних дней в Елгаве вызвали проблемы с водоснабжением, признал в понедельник журналистам мэр города Мартиньш Дагис.
Он рассказал, что в городе произошло несколько аварий на водопроводе. «В части города до сих пор не заменены старые чугунные трубы, которым более 50 лет. В таких условиях промерзание на улицах, где нет снега, достигает и превышает один метр, и при колебаниях температуры или просто из-за мороза эти трубы лопаются», — пояснил политик.
Он подчеркнул, что самоуправлению необходимо думать о том, как исправить ситуацию, поскольку новые трубы практически не создают проблем.
Проблем с теплоснабжением в городе нет. По словам Дагиса, в отдельных зданиях самоуправления пока не проведены работы по повышению энергоэффективности, поэтому в некоторых помещениях может быть прохладно. В то же время самоуправление думает о повышении энергоэффективности, в том числе в больнице.
Ночной приют в городе «фактически переполнен», однако обеспечены и дополнительные койки, чтобы при необходимости принять еще клиентов.
Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник и утром на 12 метеостанциях и в Рижском аэропорту был побит температурный рекорд 2 февраля, в том числе обновлен национальный рекорд. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая низкая температура воздуха ночью составила −31,7 градуса в Сталгене, где расположена метеостанция «Елгава». Предыдущий рекорд холода, зафиксированный на территории Латвии 2 февраля, составлял −30,8 градуса в 2012 году в Зосенах.