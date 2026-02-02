Елгава борется с последствиями сильных морозов - в городе нарушено водоснабжение

Он рассказал, что в городе произошло несколько аварий на водопроводе. «В части города до сих пор не заменены старые чугунные трубы, которым более 50 лет. В таких условиях промерзание на улицах, где нет снега, достигает и превышает один метр, и при колебаниях температуры или просто из-за мороза эти трубы лопаются», — пояснил политик.