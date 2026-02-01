"Почти у каждой девушки здесь отличная фигура!" В документах Эпштейна Латвия указана как одно из мест вербовки несовершеннолетних
В опубликованных в пятницу материалах дела осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна Латвия фигурирует как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек, сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) "Panorāma".
Латвия в документах в разном контексте упоминается более 500 раз, Рига — более 800. В опубликованных файлах упоминаются имена нескольких латвийских моделей и названия модельных агентств, а также раскрывается личная переписка Эпштейна с латвийскими девушками. Латвийки, возможно, были и его ассистентками.
«Рига прекрасна. Почти у каждой девушки здесь отличная фигура! Мне весело, сегодня был в Юрмале. Познакомился с несколькими чудесными девушками, получил много номеров телефонов, будет трудно поддерживать контакт со всеми! Тебе стоит подумать о приезде сюда, почти у всех девушек зеленые или голубые глаза, и многие — блондинки», — такое электронное письмо получил сам Эпштейн от некоего Рэмзи — предположительно, одного из его наемников. Это произошло в 2011 году.
Но впервые название Латвии упоминается в 2001 году, когда соратница Эпштейна обсуждает приглашение посетить Латвию якобы от тогдашнего премьер-министра. Анонимный отправитель в 2001 году пишет, что получил личное приглашение от премьер-министра Латвии посетить страну. В письме спрашивается, рыбачат ли в Латвии. В 2001 году премьер-министром был Андрис Берзиньш. При этом сам бывший премьер Берзиньш в интервью LTV отрицал, что приглашал Эпштейна посетить Латвию, а порталу Delfi Берзиньш заявил, что никогда не занимался рыбалкой.
Как сообщает LTV, большая часть латвийских записей в материалах дела Эпштейна датирована 2007 годом. В них упоминаются имена нескольких латвийских моделей и агентств, что позволяет предположить, что агентства могли быть одной из главных точек соприкосновения круга Эпштейна с жительницами Латвии. Во множестве латвийских записей обнаружены паспорта латвийских девушек, авиабилеты в Ригу и из Риги, бронирования рижских гостиниц — наиболее популярной была Grand Palace Hotel, которая фигурирует в 67 записях, отправки различных подарков, а также личная переписка между Эпштейном и латвийскими девушками.
Один из ближайших соратников Эпштейна, Жан-Люк Брюнель, агент зарубежных модельных агентств, на протяжении нескольких лет входил в состав жюри модельного конкурса Baltic Beauty, организованного агентством Natalie, в котором участвовали девушки в возрасте от 14 лет. Программа «de facto» в 2011 году сообщала, что ведется расследование по поводу того, что Брюнель мог поставлять Эпштейну несовершеннолетних девушек. Тогда руководитель агентства Natalie Эрик Мейсанс, который также упоминается в переписке, отрицал в интервью программе, что знал об этом.
В файлах Эпштейна упоминается также латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис, в отношении которого в свое время выдвигались обвинения в изнасиловании. Североамериканские СМИ сообщили об обвинениях в изнасиловании 31 марта 2019 года. По этому делу в файлах Эпштейна имеется несколько документов. Например, в одном электронном письме, написанном утром 31 марта, вскоре после появления информации в СМИ, Эпштейн писал известному американскому адвокату Дэвиду Шоэну, интересовался личностью женщины и просил порекомендовать надежного следователя для выяснения интересующих его вопросов. Сторона Порзиньгиса объясняла произошедшее попыткой вымогательства денег.
Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США в пятницу опубликовало еще как минимум три миллиона страниц материалов дела Эпштейна. Также были опубликованы более 2000 видео и 180 000 изображений.
Эпштейну были предъявлены обвинения в сексуальной эксплуатации нескольких десятков несовершеннолетних девушек и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Так и не дождавшись суда, он покончил с собой в федеральном центре содержания под стражей в Нью-Йорке в августе 2019 года, на следующий день после публикации документов, дающих более широкое представление о возглавляемой им сети торговли сексуальными услугами в период с 2002 по 2005 год.
Поддавшись политическому давлению республиканцев, Дональд Трамп в ноябре прошлого года подписал законопроект, который дал Министерству юстиции 30 дней на публикацию большей части дел, связанных с Эпштейном. После того как Министерство юстиции пропустило срок 19 декабря, к которому все документы должны были быть опубликованы, оно заявило, что поручило сотням юристов пересмотреть документы, чтобы определить, что подлежит редактированию для защиты личности жертв сексуального насилия и недопущения угрозы продолжающимся расследованиям. Количество проверяемых документов выросло примерно до шести миллионов, включая копии, указало министерство.
Перед Рождеством Министерство юстиции опубликовало тысячи документов, включая фотографии, стенограммы интервью, журналы звонков и другие материалы. Многие из них уже были доступны публично или же были сильно отредактированы.