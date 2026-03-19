В Даугавпилсе спасают два храма: город выделил средства на ремонт

Обе церкви являются архитектурными памятниками государственного значения, для сохранения которых привлекается значительное финансирование из различных источников. В Даугавпилсской римско-католической церкви Святого Петра в веригах в 2026 году проходит четвертый этап восстановления крыши: Национальное управление культурного наследия в рамках программы сакрального наследия выделило на эти цели 95 000 евро, при этом общая стоимость работ составляет 112 677,02 евро.