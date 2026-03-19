В Даугавпилсе спасают два храма: город выделил средства на ремонт
19 марта на заседании думы Даугавпилсского самоуправления было принято решение выделить 34 064 евро из программы основного бюджета «Расходы на непредвиденные случаи» двум городским храмам — православному приходу Святого Александра Невского и римско-католическому приходу Святого Петра в веригах.
Финансирование предназначено для срочных работ по восстановлению фасадов и крыш, чтобы обеспечить сохранность и безопасность зданий храмов.
Решение принято с учетом заявлений приходов, полученных в феврале 2026 года, а также на основании заключений Финансового комитета. Даугавпилсскому православному приходу Святого Александра Невского выделено 16 387 евро на восстановление фасада и крыши церкви. В свою очередь, Даугавпилсскому римско-католическому приходу Святого Петра в веригах выделено 17 677 евро на упрощенное восстановление кровли храма.
Обе церкви являются архитектурными памятниками государственного значения, для сохранения которых привлекается значительное финансирование из различных источников. В Даугавпилсской римско-католической церкви Святого Петра в веригах в 2026 году проходит четвертый этап восстановления крыши: Национальное управление культурного наследия в рамках программы сакрального наследия выделило на эти цели 95 000 евро, при этом общая стоимость работ составляет 112 677,02 евро.
В Даугавпилсской православной церкви Святого Александра Невского реставрационные работы продолжаются с 2022 года. Из общей суммы в 72 387,13 евро государственное финансирование составляет 56 000 евро.
Выделенное самоуправлением софинансирование является существенной поддержкой для обоих приходов, позволяя завершить критически важные работы, включая замену кровли церкви Святого Петра, а также восстановление деревянных конструкций купола церкви Святого Александра Невского, позолоту креста и замену металлического покрытия крыши.