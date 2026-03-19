Популярную смотровую башню в Тервете внезапно закрыли: что произошло?
Одну из самых популярных смотровых башен в Латвии неожиданно закрыли, так как перед туристическим сезоном были обнаружены повреждения конструкции. Посетителей в Тервете ждут ограничения — и неизвестно, когда объект снова откроют.
В природном парке Тервете, принадлежащем Latvijas valsts meži (LVM), из соображений безопасности на время ремонта посетителям будет недоступна смотровая башня высотой 39 метров, свидетельствует опубликованная LVM информация. Эксперты предприятия перед началом активного туристического сезона провели техническое обследование деревянной смотровой башни и выявили повреждения.
Руководитель природного парка Кристапс Дидже поясняет, что у смотровой башни зафиксировано несколько повреждений элементов, поэтому принято решение закрыть ее до оценки возможностей восстановления.
Специалисты LVM регулярно обследуют находящиеся в их ведении туристические объекты — болотные настилы, смотровые платформы, места для пикников и другие объекты. Особое внимание уделяется смотровым башням — ежегодно в соответствии с нормативными актами башни проверяют сотрудники LVM, а раз в пять лет техническое обследование всех башен проводят сертифицированные строительные инженеры, которые готовят заключения и при необходимости указывают требуемые ремонтные работы.