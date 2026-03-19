В России Z-блогера госпитализировали в психиатрическую больницу после внезапной критики в адрес Путина
Провластный блогер и доносчик Илья Ремесло госпитализирован в психиатрическую больницу № 3 имени Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила "Фонтанка".
Журналисты издания узнали в справочной больницы, что пациенту с такой фамилией можно передавать посылки по субботам и средам.
Ранее Z-блогер Александр Картавых заявил, что Ремесло госпитализировали в психиатрическую больницу вечером в среду, 18 марта. После этого журналист Александр Плющев, который вчера взял у блогера интервью, рассказал, что тот перестал выходить на связь. «Пожалуй, для власти, это самый эффективный кризис-менеджмент. Хотя то, что говорит мне в интервью Ремесло, вообще никак не похоже на бред», — отметил Плющев.
Вечером 17 марта провластный блогер и доносчик опубликовал в своем телеграм-канале пост с заголовком «Пять причин, по которым я перестал поддерживать Владимира Путина». Ремесло назвал войну в Украине «абсолютно тупиковой» и отметил, что она наносит огромный ущерб российской экономике.
Помимо этого, он упомянул ограничения интернета и СМИ в России. Блогер рассказал, что в 2017 году спросил у Владимира Путина «о пути развития интернета» в стране. Путин, по его словам, сказал, что РФ не станет ограничивать сеть, как это сделал Китай, «и соврал».
Ремесло упомянул, что Путин находится у власти с 1999 года и в ближайшее время не планирует покидать свой пост. «Судя по всему, [Путин] планирует сидеть на троне минимум лет до 150. Как известно, абсолютная власть развращает абсолютно — а если она еще и бесконечная?» — написал блогер.
Еще одна претензия блогера к Путину заключается в том, что он «не уважает своих избирателей и не хочет их слышать». Прямые линии политика он назвал «сплошным цирком».
«Владимир Путин не является легитимным президентом. Владимир Путин должен уйти в отставку и отдан под суд как военный преступник и вор», — завершил свой пост Ремесло.
На следующий день Ремесло продолжил писать публикации с критикой Путина и войны в Украине, отметив, что находится в России.
В частности, вот так он прокомментировал захват Россией украинских территорий: «Освободили так освободили. А в чем профит для обычного гражданина России? Все разрушено в хлам. Мы получили территории, обремененные миллиардными “долгами” на восстановление. В чем их ценность, задумайтесь? Это вопрос в первую очередь к сторонникам Путина».
Ранее Ремесло был известен как сторонник Путина, ярый противник Алексея Навального и его команды. Он отправлял доносы на политика и ФБК, а в 2022 году выступил в качестве свидетеля обвинения на суде по делу в отношении Навального. Последнего тогда обвинили в мошенничестве из-за пожертвований на его президентскую кампанию 2017 года.