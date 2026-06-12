Почти каждый второй работник в Латвии считает свою зарплату слишком низкой

Результаты обзора рынка труда за второй квартал 2026 года, проведенного порталом вакансий CV.lv, показывают, что недовольство зарплатой в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя по сравнению с 2025 годом ситуация немного улучшилась. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, тогда как в 2026 году этот показатель снизился до 47%. При этом лишь 24% опрошенных уверены, что получают справедливое вознаграждение за свой труд.