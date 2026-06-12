Почти каждый второй работник в Латвии считает свою зарплату слишком низкой
Почти половина работников в Латвии по-прежнему считают свою зарплату слишком низкой. Хотя недовольных стало меньше, ожидания у людей остаются высокими — многие рассчитывают не на символическую прибавку, а на заметный рост доходов.
Результаты обзора рынка труда за второй квартал 2026 года, проведенного порталом вакансий CV.lv, показывают, что недовольство зарплатой в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя по сравнению с 2025 годом ситуация немного улучшилась. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, тогда как в 2026 году этот показатель снизился до 47%. При этом лишь 24% опрошенных уверены, что получают справедливое вознаграждение за свой труд.
На такую ситуацию влияет сразу несколько факторов. В последние годы стоимость жизни в Латвии продолжала расти, и многие работники считают, что увеличение зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, люди стали лучше ориентироваться в ситуации на рынке труда: регулярный просмотр вакансий помогает понять, какие зарплаты предлагают другие работодатели, что усиливает ощущение, что собственный доход отстает от среднерыночного уровня.
Высокими остаются и ожидания относительно повышения зарплаты. Большинство работников рассчитывают на прибавку в размере 16-20%, а почти каждый пятый хотел бы повышения на 21-25%. Особенно примечательно, что 22% респондентов ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что свидетельствует о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной.
«Даже на рынке труда, где преимущество сейчас находится на стороне работодателей, удержание талантливых сотрудников остается стратегически важной задачей. Если работники чувствуют, что их зарплата не отражает их вклад, рано или поздно они начнут искать другие возможности. И сейчас это делает большинство работников», — отмечает руководитель по подбору персонала CV-Online Recruitment в странах Балтии Линда Грибусте.
Опрос провела компания Alma Career Latvia (CV.lv), специализирующаяся на подборе персонала и предоставлении услуг как работодателям, так и соискателям. Исследование проходило в мае 2026 года, в нем приняли участие 1628 жителей Латвии.