Полиция Латвии начала расследование по новейшим файлам Эпштейна
От дальнейших комментариев в Госполиции пока отказались.
Полиция Латвии начала расследование по новейшим файлам Эпштейна

Государственная полиция начала расследование в связи с обнародованными на прошлой неделе последними материалами по делу осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна, в которых Латвия упоминается как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девочек.

До сих пор Госполиция Латвии не связывалось с правоохранительными органами США по поводу этих файлов и содержащейся в них информации. В то же время полиция знает об обнародованной информации, проверяет ее и обобщает.

Уже ведется сотрудничество с другими латвийскими учреждениями, и информация будет запрошена в рамках международного сотрудничества. От дальнейших комментариев в Госполиции пока отказались.

