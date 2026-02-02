От дальнейших комментариев в Госполиции пока отказались.
Полиция Латвии начала расследование по новейшим файлам Эпштейна
Государственная полиция начала расследование в связи с обнародованными на прошлой неделе последними материалами по делу осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна, в которых Латвия упоминается как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девочек.
До сих пор Госполиция Латвии не связывалось с правоохранительными органами США по поводу этих файлов и содержащейся в них информации. В то же время полиция знает об обнародованной информации, проверяет ее и обобщает.
Уже ведется сотрудничество с другими латвийскими учреждениями, и информация будет запрошена в рамках международного сотрудничества. От дальнейших комментариев в Госполиции пока отказались.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в документах Эпштейна Латвия указана как одно из мест вербовки несовершеннолетних.