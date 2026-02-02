Мы были "балтийским тигром", но потом испугались: взгляд экс-премьера на путь Латвии

«Тогда в Сейме были очень сильные люди, включая так называемую олигархическую систему. У этих людей была очень большая инициатива. Они хотели менять систему, менять государство, идти дальше по пути стремительного развития — не по чахлому, леволиберальному, демократическому, а по жесткому капиталистическому пути. Это было остановлено роспуском Сейма. С окончанием правительства Калвитиса и реализованным Затлерсом роспуском Сейма началось наше отставание. Борьба с олигархами, огромное давление на народное хозяйство, различные левые повороты, перерегулирование. И именно в этот момент Литва и Эстония нас обогнали, также и Польша. Потому что они продолжили политику “газ в пол” и не боялись концентрировать капитал. А бедой Латвии стал тезис — лишь бы кто-то не стал слишком богатым. Начала доминировать нивелирующая политика, когда на каждого, кто выделялся выше среднего, сразу натравливалось общественное мнение. Поэтому сегодня у нас хронически не хватает предприимчивых, готовых рисковать людей. Особенно в политике не хватает людей с ярко выраженными амбициями. Потому что выделяться опасно. Поэтому сейчас у власти чиновники, а не политики. Если посмотреть на зарплаты чиновников, то какая там уже нужна коррупция? Все потребности государственных служащих удовлетворены, и им еще и платят сверх этого».