Лесбиянка из Латвии Анна Галвиня стала пастором церкви в Швеции. Ее путь веры и выход из "шкафа"
Латышка Анна Галвиня с десяток с лишним лет назад переехала из Латвии в Швецию по любви и в конце января была рукоположена в пасторы лютеранской церкви в Швеции. Она служит в небольшой по шведским меркам общине недалеко от Умео — 11-го по величине города Швеции на севере страны. Ее путь к вере и к церковной кафедре для фундаментально настроенных латвийских христиан выглядит как «конец света»: женщина-пастор, да еще и с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
25 января в церкви в Швеции была рукоположена в полноценные пасторы латышка Анна Галвиня, которая до середины прошлого десятилетия в Латвии была известна как журналистка газеты Latvijas Avīze и художница. Однако любовь увела ее через море — в Швецию, где она выбрала путь изучения теологии. Реализация ее призвания вряд ли была бы возможна в Латвии, поскольку Латвийская евангелическо-лютеранская церковь (в отличие от Латвийской евангелическо-лютеранской церкви в мире, ранее известной как «церковь в изгнании») не рукополагает женщин. Даже если бы это было возможно, во многих латышских приходах существовали бы предубеждения против духовного лица — женщины, которая живет с другой женщиной, к тому же тоже пастором. В Швеции все устроено совсем иначе.
Jauns.lv пригласил Анну Галвиню на разговор — о любви и пути в церковь в Швеции, о квирах (квиры — это обобщающее понятие для людей, которые не вписываются в традиционные представления о сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности), о ее художественном творчестве и социально инклюзивном обществе.
В Швецию — по любви
— Как вы оказались в Швеции?
— Я переехала в Швецию по любви, познакомившись со своей тогдашней партнершей в Барселоне (Испания) на одной из конференций. Она была датчанкой, но в то время жила на севере Швеции. Я поняла, что одной карьеры мне в жизни недостаточно — я хочу создать семью. А в Латвии создание такой «нетрадиционной» семьи было сложным.
Спустя несколько лет мы расстались — мы были вместе довольно долго, шесть лет, но в отношениях было много разных вызовов. Как и всегда, в отношениях хватает трудностей.
В то время я работала в церкви с детьми и молодежью и решила остаться здесь, в Швеции. Этот опыт вдохновил меня углубленно изучать теологию в Университете Умео с целью стать рукоположенным духовным лицом. Во время учебы на теологии я познакомилась и со своей нынешней спутницей жизни.
— Ваша спутница жизни тоже пастор?
— Да, она была рукоположена еще до нашего знакомства.
Семья художников
— А каков ваш духовный опыт, путь к Богу?
— Мой путь веры начался в детстве, под влиянием отца, и всегда был связан с философией, которую я считаю важной частью теологии.
Мне очень близки социальные и культурные темы. Я изучала искусство — мои первые занятия искусством были еще в раннем детстве. Моя мама — художница, бабушка по маминой линии тоже, один дедушка был архитектором, другой — художником. В общем, семья художников…
Моей первой художественной школой была Центральной основной школе декоративно-прикладного искусства, затем я училась в Средней школе культуры и в Академии культуры.
Начало моей веры, конечно, связано с Латвией. В детстве был период, когда мы больше ходили в церковь, и период, когда ходили меньше. Это было связано с моим отцом — для него вера была важна.
Но я помню, что уже в подростковом возрасте очень много читала, например Юриса Рубениса (латышский учитель контемпляции, духовное лицо и писатель). Мне очень нравилась его теология и его взгляд на вещи.
Разумеется, по мере осознания себя и вообще в молодости меня интересовали и многие другие вещи. Тогда классическая теология на какое-то время стала более далекой, но философия интересовала меня всегда, и я продолжаю ее читать. Во многом я читаю философию именно как теологию. Мне трудно представить, что верующий человек не читал бы ее в каком-то смысле как теологию, потому что эти вещи всегда взаимосвязаны.
«Я чувствую себя полностью принятой»
— Какова ваша община в Швеции?
— Мне поручили сравнительно небольшую общину недалеко от Умео — в пригороде, который можно сравнить с рижской Юрмалой. При этом число прихожан довольно большое. У меня только что было первое воскресенье — первое богослужение, первая месса, которую я вела уже как рукоположенный пастор. Людей было около сотни, точного числа не знаю, но церковь была полной.
Я чувствую себя полностью принятой, и моя личная жизнь (как квир-персоны) не вызвала никаких вопросов или проблем. Меня воспринимают совершенно нормально, я чувствую себя желанной.
В Церкви Швеции меня воспринимают как человека и ближнего, а не судят. Например, на моем теологическом курсе из девятнадцати студентов трое были квирами. Это говорит о высоком уровне инклюзивности. Моя личная жизнь в общине вообще не играет никакой роли.
— В Латвии многие пасторы, по крайней мере публично, боятся женщин-пасторов как черт креста. Что бы вы им ответили?
— Честно говоря, у меня нет одного хорошего, универсального ответа. Мой единственный ответ — это мой и чужой опыт. Мой опыт таков: женщины-пасторы сыграли очень важную роль на моем пути веры. В Латвии и здесь, в Швеции, есть выдающиеся теологини, женщины-пасторы, которые проповедуют очень поэтично и вдохновляюще. В Латвии в своем пути веры я особенно хочу подчеркнуть Арту Скую и Рудиту Лосане. С Рудитой я лично не знакома, но то, что она говорит в медиа, и то, что я знаю о ее работе, вдохновляет.
Конечно, существуют и библейские исследования, которые показывают, что фундаменталистская интерпретация — не единственно возможная. Но, честно говоря, с моей точки зрения это имеет второстепенное значение.
Выйти из «шкафа»
— В Латвии необходима смена общественного восприятия. Когда я шел на первом прайде в Латвии в 2005 году, в нас протестующие в буквальном смысле бросали фекалии. Как за эти годы изменились восприятие и принятие?
— Ситуация в Латвии изменилась к лучшему, особенно в культурной среде, после «большого прайда», который стал переломным моментом. Прошлым летом в Риге была встреча с другими верующими квирами, где мы читали Библию, разговаривали и о теологии, и о жизненном и религиозном опыте, и вместе молились. С одной стороны, это было скорее такое частное чаепитие, но в памяти у меня это осталось как одно красивое богослужение.
Несмотря на позитивные изменения, в Латвии еще многое предстоит сделать. То, что пережил Марис Сантс (лютеранский пастор, эмигрировавший из Латвии и в 2002 году исключенный из Латвийской евангелическо-лютеранской церкви из-за своей гомосексуальности), — это трагедия. Я сама никогда не смогла бы через это пройти. У меня не хватило бы духовных сил. В настоящее время мне не хватает поддержки, чтобы работать пастором в Латвии, но я благодарна тем, кто борется за перемены.
Когда состоялся первый рижский прайд, я была совсем еще юной, но эти воспоминания живы. В каком-то смысле это и мои воспоминания. Честно говоря, мне кажется, что это было время оптимизма и надежд, и я во многом воспринимала тех людей, которые вышли на первые прайды, и все, что происходило после, с надеждой. И да — позже и я в Латвии вышла из «шкафа» с очень большим оптимизмом.
Радость искусства
— А теперь о вашем художественном самовыражении — остается ли на это время?
— Сейчас на искусство времени меньше из-за интенсивной пасторской работы. Но я арендую небольшую студию в одном объединении художников. Я езжу туда на велосипеде, рисую карандашом и немного танцую под музыку в наушниках. Это такая радость.
В Швеции я довольно быстро почувствовала, что меня ценят, и начала заниматься разными творческими вещами. В юбилейный год Реформации — это было уже десять лет назад — я создала мультимедийный культурный проект на одной из центральных улиц города. Очень быстро начала работать с детьми и молодежью, ездила в молодежные лагеря, работа была очень творческой.
Мое служение здесь связано с креативностью, со свободной теологией — как с теологией освобождения, так и со свободой в теологии вообще. И я думаю, что в Латвии наверняка есть люди, которым такое теологическое мышление близко.
— И в завершение — о шведском языке. Как вы его освоили? Для латышей он кажется очень сложным.
— Честно говоря, мой путь к служению в Швеции был совсем простым. Я приехала в Швецию, не зная шведского языка, в совсем маленькое место и начала работать в церкви уборщицей. Шведский язык я выучила, вовлекаясь в церковную среду, где все говорили по-шведски, а также самостоятельно, много слушая шведское радио. Конечно, понадобилось время, чтобы я начала говорить. Но мне было легче, чем, например, тем, кто работает в университете, потому что в моей среде все вокруг говорили по-шведски. Это очень помогло и ускорило процесс.