Лесбиянка из Латвии Анна Галвиня стала пастором церкви в Швеции. Ее путь веры и выход из "шкафа"

25 января в церкви в Швеции была рукоположена в полноценные пасторы латышка Анна Галвиня, которая до середины прошлого десятилетия в Латвии была известна как журналистка газеты Latvijas Avīze и художница. Однако любовь увела ее через море — в Швецию, где она выбрала путь изучения теологии. Реализация ее призвания вряд ли была бы возможна в Латвии, поскольку Латвийская евангелическо-лютеранская церковь (в отличие от Латвийской евангелическо-лютеранской церкви в мире, ранее известной как «церковь в изгнании») не рукополагает женщин. Даже если бы это было возможно, во многих латышских приходах существовали бы предубеждения против духовного лица — женщины, которая живет с другой женщиной, к тому же тоже пастором. В Швеции все устроено совсем иначе.