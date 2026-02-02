Сообщать о нарушениях станет проще: в Риге запускают обновленное приложение полиции самоуправления

«Безопасность является одним из наших главных приоритетов в Риге. Это отражено как в принятом бюджете самоуправления, так и в мерах по укреплению безопасности, запланированных на этот год. Новое приложение — один из инструментов безопасности, который позволяет рижанам активно участвовать в обеспечении порядка в городе. Мобильное приложение Рижской муниципальной полиции впервые было разработано в 2014 году. В прошлом году было принято решение больше не инвестировать средства в его доработку, а вместо устаревшего приложения создать новое, соответствующее требованиям современных пользователей и одновременно обеспечивающее более оперативную обработку информации. В новом приложении можно будет сообщать о происшествиях только на территории Риги, а также прикреплять видео- и фотоматериалы в режиме реального времени, что повысит эффективность работы полиции», — отметил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.