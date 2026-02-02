Сообщать о нарушениях станет проще: в Риге запускают обновленное приложение полиции самоуправления
Рижская полиция самоуправления разработала новую версию мобильного приложения «RVPP», чтобы жители Риги могли оперативно информировать полицию о различных нарушениях. Новая версия приложения позволит еще удобнее связываться с муниципальной полицией Риги и обмениваться информацией, а также обеспечит значительно более оперативное реагирование на нарушения. В настоящее время приложение начинает работу в тестовом режиме.
«Безопасность является одним из наших главных приоритетов в Риге. Это отражено как в принятом бюджете самоуправления, так и в мерах по укреплению безопасности, запланированных на этот год. Новое приложение — один из инструментов безопасности, который позволяет рижанам активно участвовать в обеспечении порядка в городе. Мобильное приложение Рижской муниципальной полиции впервые было разработано в 2014 году. В прошлом году было принято решение больше не инвестировать средства в его доработку, а вместо устаревшего приложения создать новое, соответствующее требованиям современных пользователей и одновременно обеспечивающее более оперативную обработку информации. В новом приложении можно будет сообщать о происшествиях только на территории Риги, а также прикреплять видео- и фотоматериалы в режиме реального времени, что повысит эффективность работы полиции», — отметил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.
Мобильное приложение адаптировано для обеих операционных систем — iOS и Android — и доступно для скачивания в Apple App Store и Google Play (по ключевому слову RVPP).
«В новой версии мобильного приложения Рижской муниципальной полиции “RVPP” внедрен ряд существенных улучшений, направленных на повышение безопасности, улучшение качества предоставляемой информации и более эффективную работу полиции. В приложении жители смогут сообщать о различных видах нарушений, в том числе о нарушениях правил дорожного движения. В новой версии пользователи смогут добавлять фотографии и видеоматериалы, снимая их непосредственно в приложении с помощью камеры устройства. В отличие от предыдущей версии загрузка ранее снятых фото и видео с устройства больше не предусмотрена, что обеспечивает подлинность и достоверность передаваемой информации», — сообщил начальник Рижской муниципальной полиции Юрис Лукасс.
«Согласно опросу жителей, проведенному по заказу Рижского самоуправления компанией SKDS в ноябре прошлого года, 85% респондентов указали, что ожидают от муниципальной полиции быстрого реагирования в городских районах. Приложение — один из инструментов, который это обеспечивает. Оно является популярным способом участия рижан в поддержании общественного порядка. В прошлом году прежняя версия приложения была использована более 48 тысяч раз. Анализ показывает, что в 81% случаев жители сообщали о нарушениях правил дорожного движения, а в 9% — о парковке транспортных средств на зеленых насаждениях и о длительно оставленных автомобилях», — отметил председатель Комитета Рижской думы по безопасности, порядку и предотвращению коррупции Гиртс Лапиньш.
Для отправки сообщений полиции пользователям теперь необходимо будет проходить аутентификацию с помощью eParaksts mobile или Smart-ID. Такой подход существенно повышает уровень безопасности, снижает количество анонимных и некорректных сообщений и позволяет полиции получать более точную информацию о происшествиях и, соответственно, быстрее и эффективнее реагировать.
Кроме того, в новом приложении введено географическое ограничение, позволяющее отправлять сообщения только в пределах административной территории Риги. Это решение принято для предотвращения ситуаций, когда через приложение поступали сообщения о событиях в других самоуправлениях Латвии, что ранее создавало лишнюю нагрузку на ресурсы полиции и увеличивало время реагирования на сообщения, относящиеся непосредственно к Риге.
Приложение внедряется поэтапно, поэтому на начальном этапе возможны незначительные сбои в работе функций. В настоящее время возможны проблемы с входом в приложение у пользователей iPhone 16 и iPhone 17. У пользователей смартфонов на Android пока отсутствует возможность найти ближайшее полицейское управление. Ведется работа по скорейшему устранению этих недостатков, чтобы приложение можно было использовать полноценно. Жителей просят с пониманием относиться к возможным техническим трудностям.
Сообщать о нарушениях по-прежнему можно по единому круглосуточному номеру 112, подав электронное заявление, обратившись в одно из полицейских управлений, а также заполнив электронную форму «Informē policiju» («Проинформируй полицию») на сайте муниципальной полиции.
На адаптацию мобильного приложения под нужды Рижской муниципальной полиции, включая установку и интеграцию, предусмотрены разовые расходы в размере 13 552 евро. Ежегодная плата за аренду приложения составляет 14 762 евро и включает право пользования, обслуживание, техническую поддержку и обновления безопасности. Такой подход выбран, поскольку полное приобретение приложения с правом собственности обошлось бы значительно дороже.