Норвежская монархия под угрозой: кронпринцесса переписывалась с Эпштейном, а ее сына судят за изнасилования
Арест и суд над сыном кронпринцессы Метте-Марит и скандал вокруг ее переписки с Джеффри Эпштейном стали самым серьезным ударом по норвежской монархии за десятилетия и запустили дискуссию о ее будущем.
Норвежская монархия, долгие годы считавшаяся одной из самых устойчивых и уважаемых в Европе, столкнулась с кризисом, который уже называют самым тяжелым за современную историю страны. Почти одновременно общество потрясли два громких скандала: уголовное дело против Мариуса Борга Хейби, старшего сына кронпринцессы Метте-Марит, и публикация переписки самой кронпринцессы с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.
Суд над сыном кронпринцессы
Сообщается, что 29-летний Мариус Борг Хейби, сын Метте-Марит от предыдущих отношений, в понедельник был арестован. "Полицейский округ Осло может подтвердить, что Мариус Борг Хейби был арестован полицией в воскресенье вечером по обвинению в нападении, угрозах ножом и нарушении судебного запретного приказа", - сказал изданию прокурор полиции Андреас Крушевски из этого полицейского округа. Пишут, что полиция подозревает его в том, что он угрожал ножом своей бывшей девушке, к которой по решению суда не должен приближаться. Полиция ходатайствует о заключении Мариуса под стражу на 4 недели из-за высокого риска повторных преступлений.
Все это произошло на фоне того, что уже завтра Мариус Борг Хейби должен представть перед судом в Осло по делу, включающему 38 пунктов обвинения. Среди них — четыре предполагаемых изнасилования, физическое и психологическое насилие над бывшими партнершами, угрозы с ножом, преступления с наркотиками и нарушение судебных запретов на контакты. По данным следствия, часть преступлений могла быть совершена, когда потерпевшие находились в состоянии сна или сильного опьянения. Полиция заявляет о наличии фото- и видеодоказательств. В случае обвинительного приговора Хейби грозит до 16 лет лишения свободы.
Сам он признал отдельные эпизоды насилия и порчи имущества, заявив, что действовал под влиянием алкоголя и кокаина, но отрицает самые тяжкие обвинения. Королевский двор подчеркнул, что Хейби не имеет титула, не входит в линию престолонаследия и несет ответственность перед законом наравне с любым гражданином.
Удар по репутации короны
Параллельно с началом судебного процесса всплыл еще более чувствительный для монархии эпизод. В рассекреченных в США архивах обнаружилась переписка кронпринцессы Метте-Марит с Джеффри Эпштейном за 2011–2013 годы. По данным норвежских СМИ, ее имя встречается не менее 1000 раз в документах, опубликованных Министерством юстиции США в пятницу. Письма отправлялись с официального королевского электронного адреса, носили личный и доверительный характер и выходили далеко за рамки формального общения.
Из документов следует, что Метте-Марит делала Эпштейну комплименты, обсуждала с ним личные темы и даже провела четыре дня на его вилле во Флориде. Особенно резонансным стало письмо, в котором она спрашивала совета, уместно ли предложить ее 15-летнему сыну Мариусу сделать в комнате обои с изображением двух обнаженных женщин.
Кронпринцесса выступила с заявлением, признав, что проявила плохое суждение, не проверила прошлое Эпштейна и глубоко сожалеет о контактах с ним, назвав произошедшее позором. Дворец подтвердил, что в 2013 году она четыре дня жила в резиденции Эпштейн в Палм-Бич и несколько раз встречалась с ним, хотя никогда не посещала его частный остров. Однако это признание не остановило волну критики. В Норвегии заговорили о возможном конституционном кризисе и о том, может ли Метте-Марит в будущем стать королевой.
Почему это так важно для Норвегии
Монархия в Норвегии — не просто традиция, а осознанный демократический выбор. После обретения независимости в 1905 году страна сама решила стать конституционной монархией. Первый король Хокон VII стал символом национального достоинства и сопротивления нацизму, а его наследники десятилетиями олицетворяли стабильность и моральный авторитет.
История любви кронпринца Хокона и официантки Метте-Марит в начале 2000-х воспринималась как современная сказка о равенстве и открытости. Почти четверть века эта семья считалась символом новой, человечной Норвегии. Именно поэтому нынешние события воспринимаются обществом так болезненно. На фоне суда над Хейби и скандала с Эпштейном противники монархии активизировались, утверждая, что институт короны утратил моральный авторитет. Сторонники же подчеркивают, что королевская семья не вмешивается в правосудие, а король Харальд V по-прежнему остается объединяющей фигурой.
Социологические опросы пока показывают, что большинство норвежцев все еще поддерживают монархию. Однако эксперты сходятся во мнении: запас доверия больше не безграничен. Итог суда и дальнейшее поведение королевской семьи могут определить, станет ли этот кризис временным потрясением — или началом конца одной из самых уважаемых монархий Европы.