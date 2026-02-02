Норвежская монархия под угрозой: кронпринцесса переписывалась с Эпштейном, а ее сына судят за изнасилования

Кронпринцесса выступила с заявлением, признав, что проявила плохое суждение, не проверила прошлое Эпштейна и глубоко сожалеет о контактах с ним, назвав произошедшее позором. Дворец подтвердил, что в 2013 году она четыре дня жила в резиденции Эпштейн в Палм-Бич и несколько раз встречалась с ним, хотя никогда не посещала его частный остров. Однако это признание не остановило волну критики. В Норвегии заговорили о возможном конституционном кризисе и о том, может ли Метте-Марит в будущем стать королевой.