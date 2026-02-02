Силиня дала распоряжение министерствам в связи с упоминанием Латвии в "файлах Эпштейна"
Эвика Силиня.
Силиня дала распоряжение министерствам в связи с упоминанием Латвии в "файлах Эпштейна"

LETA / Otkrito.lv

Премьер-министр Эвика Силиня дала Министерству внутренних дел, Министерству благосостояния и Министерству образования и науки ряд поручений в связи с новейшими материалами дела американского секс-преступника Джеффри Эпштейна, в которых Латвия фигурирует как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек.

В социальной сети X премьер сообщила: «Обязанность государства и каждого из нас — защищать детей и любых потенциальных жертв торговли людьми, обеспечивая полноценное расследование, поддержку пострадавшим и строгую превенцию. Мы должны предотвратить любые риски как сейчас, так и в будущем! В связи с информацией о том, что в последних материалах дела Дж. Эпштейна, опубликованных Министерством юстиции США, неоднократно упоминается и Латвия, я дала ряд поручений Министерству внутренних дел, Министерству благосостояния и Министерству образования и науки, которые должны быть выполнены в сотрудничестве с другими компетентными органами. Возможные события прошлого должны быть расследованы. В то же время необходимо оценить, не существуют ли риски для защиты интересов детей и молодежи и сегодня. Если таковые будут выявлены, следует незамедлительно внести необходимые изменения».

В свою очередь, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере в соцсетях отметила, что обязанность государства и всех нас — защищать как детей, так и других потенциальных жертв торговли людьми, обеспечивая полноценное расследование и поддержку пострадавшим. «Если вы стали жертвой насилия или обладаете информацией, которая может помочь в раскрытии половых преступлений, актов насилия или преступлений, связанных с торговлей людьми в рамках расследования так называемых "файлов Эпштейна", сообщите об этом в правоохранительные органы. Важно сделать это уже сейчас, не медля», — призвала чиновник.

Как сообщалось ранее, в опубликованных в конце января 2026 года материалах дела осужденного секс-преступника Эпштейна Латвия фигурирует как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек, передавало LTV.

Латвия упоминается в документах в различном контексте более 500 раз, Рига — более 800 раз. В опубликованных файлах фигурируют имена нескольких латвийских моделей и названия модельных агентств, а также раскрывается личная переписка Эпштейна с латвийскими девушками. Предположительно, латвийки также были его ассистентками. Также сообщалось, что Государственная полиция начала проверку в связи с новейшими материалами дела Эпштейна.

До сих пор правоохранительные органы США не обращались в Госполицию Латвии по поводу этих файлов и содержащейся в них информации. В то же время ГП осведомлена об опубликованных данных: сейчас идет проверка информации и ее обобщение, выяснило агентство LETA в Госполиции. Кроме того, уже ведется сотрудничество с другими латвийскими ведомствами, а также будут запрошены сведения в рамках международного сотрудничества. Более подробных комментариев полиция пока не предоставляет.

Прокуратура Латвии делегирует прокурора для участия в проверке, проводимой Госполицией, подтвердили агентству LETA в прокуратуре.

