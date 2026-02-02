Начисление процентов за просрочку будет приостановлено по всем услугам Rīgas namu pārvaldnieks.
В Латвии
Сегодня 19:31
Rīgas namu pārvaldnieks не будет применять проценты за просроченные платежи
Rīgas namu pārvaldnieks не будет применять проценты за просроченные платежи. Такое решение принято, чтобы поддержать жителей, которые могут столкнуться с трудностями при оплате коммунальных услуг из-за роста расходов на отопление в период сильных морозов.
Rīgas namu pārvaldnieks обслуживает примерно треть многоквартирных домов в Риге. Вице-мэр столицы Эдвард Ратниекс призвал и другие управляющие компании присоединиться к этой инициативе.
Начисление процентов за просрочку будет приостановлено по всем услугам Rīgas namu pārvaldnieks начиная со счетов, которые клиенты предприятия получат в начале февраля. Облегченные условия планируется применять до мая.
Как отметили в Rīgas namu pārvaldnieks, в целом платежная дисциплина клиентов достаточно высока, поэтому для предприятия важно поддержать их в ситуации краткосрочного роста расходов.
Об отмене процентов за просроченные платежи ранее объявили также предприятия Rīgas siltums и Rīgas ūdens.