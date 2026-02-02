Rīgas namu pārvaldnieks не будет применять проценты за просроченные платежи
Начисление процентов за просрочку будет приостановлено по всем услугам Rīgas namu pārvaldnieks.
Rīgas namu pārvaldnieks не будет применять проценты за просроченные платежи. Такое решение принято, чтобы поддержать жителей, которые могут столкнуться с трудностями при оплате коммунальных услуг из-за роста расходов на отопление в период сильных морозов.

Rīgas namu pārvaldnieks обслуживает примерно треть многоквартирных домов в Риге. Вице-мэр столицы Эдвард Ратниекс призвал и другие управляющие компании присоединиться к этой инициативе.

Начисление процентов за просрочку будет приостановлено по всем услугам Rīgas namu pārvaldnieks начиная со счетов, которые клиенты предприятия получат в начале февраля. Облегченные условия планируется применять до мая.

Как отметили в Rīgas namu pārvaldnieks, в целом платежная дисциплина клиентов достаточно высока, поэтому для предприятия важно поддержать их в ситуации краткосрочного роста расходов.

Об отмене процентов за просроченные платежи ранее объявили также предприятия Rīgas siltums и Rīgas ūdens.

