Министерство сообщения и Latvijas dzelzceļš обсудят финансирование новой станции в Риге.
В Латвии
Сегодня 20:11
В Риге могут построить новую железнодорожную станцию - и вот где
Автотранспортная дирекция (АТD) в сотрудничестве с причастными сторонами оценит возможность строительства железнодорожной станции в Агенскалнсе рядом с Клинической университетской больницей имени Паула Страдиня (PSKUS).
Председатель правления ATD Янис Лапиньш в понедельник встретился с председателем правления больницы Страдиня Лаурисом Видзисом, чтобы лично обсудить строительство возможной железнодорожной остановки в Агенскалнсе.
По мнению дирекции, новая станция могла бы существенно способствовать привлечению людей к данному пункту назначения. Одновременно это позволило бы уменьшить поток легковых автомобилей в окрестностях больницы Страдиня и решить проблему с парковками, а также способствовать развитию других услуг.
Стороны договорились провести расширенное совещание с участием Министерства сообщения, Latvijas dzelzceļš и Pasažieru vilciens (работает под брендом Vivi), чтобы определить источники финансирования и дальнейшее продвижение этого вопроса.