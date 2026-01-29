Грустная арифметика: каждому четвертому жителю Латвии накоплений хватит максимум на пару месяцев

В жизни у каждого могут возникнуть незапланированные ситуации, когда срочно нужны дополнительные средства: это может быть и неожиданное падение доходов, и срочная крупная покупка, поездка или расходы на лечение. В такие моменты важную безопасность дают заранее сформированные накопления — они помогают справиться как с трудностями, так и с приятными неожиданными поворотами. Чтобы укреплять финансовое благополучие, важно целенаправленно создавать сбережения, даже если ради этого приходится отказываться от не самых нужных или срочных трат, направляя деньги в «подушку безопасности». «Конец года — подходящее время, чтобы планировать следующий год, в том числе определять финансовые цели. Даже такие, казалось бы, простые шаги, как внедрение привычки вести бюджет, могут помочь начать откладывать больше и сделать первые шаги к формированию накоплений», — заключает эксперт.