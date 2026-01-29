Грустная арифметика: каждому четвертому жителю Латвии накоплений хватит максимум на пару месяцев
40% жителей Латвии смогли бы прожить без регулярных доходов дольше трех месяцев, однако каждый четвертый без доходов продержался бы лишь один-два месяца, свидетельствует новейший опрос банка Luminor.
Как напоминает эксперт Luminor Екатерина Зинича, так называемая финансовая «подушка безопасности» в размере как минимум трех–четырех месячных зарплат должна стать приоритетом для каждого жителя.
Сбережений часто хватает только на короткий срок
Отвечая на вопрос, как долго люди смогли бы прожить на имеющиеся накопления, если доходы внезапно прекратятся, почти пятая часть респондентов (17%) указала, что им хватило бы средств на три–пять месяцев. Для 13% не стало бы проблемой продержаться 6-12 месяцев, а год и дольше смог бы прожить каждый десятый житель Латвии.
Если сравнивать с соседними странами, накоплений на три-пять месяцев хватило бы примерно пятой части жителей Литвы, а в Эстонии этот показатель самый низкий — лишь 14%. При этом в соседних странах выше доля тех, кто смог бы прожить на накопления более года: в Литве это 16%, в Эстонии — 12%.
В то же время почти четверть (24%) жителей Латвии смогли бы прожить без регулярных доходов только один–два месяца, а 14% — менее месяца. Кроме того, примерно у каждого десятого нет никакой финансовой «подушки» вообще.
Эксперты часто подчеркивают, что на практике домохозяйствам нужен запас как минимум в размере трех месячных зарплат, а еще лучше — шести и более, чтобы покрывать повседневные платежи до тех пор, пока человек не восстановится после финансового потрясения и не найдет новый источник дохода. Однако, как показывают данные опроса, такого уровня безопасности достигли менее половины жителей.
Женщины чаще мужчин признают: накоплений хватит только на месяц
Хотя зарплаты в Латвии продолжают расти — например, в первом полугодии этого года средняя зарплата «на руки» достигла 1342 евро и за год увеличилась на 11%, — для многих реальные возможности откладывать деньги все еще ограничены. Женщины чаще мужчин отмечают, что их накоплений хватило бы лишь на короткий период: 16% женщин смогли бы прожить не дольше одного месяца, тогда как мужчины немного чаще, чем женщины (12% против 8%), говорят, что им хватило бы накоплений более чем на год.
Нередко не формируют сбережения и те, кто указал более низкий уровень образования: 20% людей с основным образованием признают, что у них нет никаких накоплений. Более высокая финансовая уязвимость характерна и для отдельных социальных групп: 37% неквалифицированных работников, 18% домохозяек или родителей в отпуске по уходу за ребенком, а также примерно столько же пенсионеров отмечают, что у них нет финансового резерва. При этом на способность откладывать влияет и быстро растущая стоимость жизни — особенно цены на продукты и услуги, а зимой для части жителей и коммунальные платежи, которые «съедают» рост доходов.
В жизни у каждого могут возникнуть незапланированные ситуации, когда срочно нужны дополнительные средства: это может быть и неожиданное падение доходов, и срочная крупная покупка, поездка или расходы на лечение. В такие моменты важную безопасность дают заранее сформированные накопления — они помогают справиться как с трудностями, так и с приятными неожиданными поворотами. Чтобы укреплять финансовое благополучие, важно целенаправленно создавать сбережения, даже если ради этого приходится отказываться от не самых нужных или срочных трат, направляя деньги в «подушку безопасности». «Конец года — подходящее время, чтобы планировать следующий год, в том числе определять финансовые цели. Даже такие, казалось бы, простые шаги, как внедрение привычки вести бюджет, могут помочь начать откладывать больше и сделать первые шаги к формированию накоплений», — заключает эксперт.